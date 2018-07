López Obrador gana mayoría del Congreso y Gobernaciones

Ante esa abrumadora victoria, que se espera que el INE oficialice en los próximos días, López Obrador reiteró que no es "un dictador", en entrevista con la cadena local Televisa. "El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. En efecto, el poder es una tentación cuando no hay principios, yo estoy muy anclado y no me voy a marear", afirmó.