Los católicos alzaron sus palmas y celebraron el Domingo de Ramos

Hebert Morillo Carrizo - Los trujillanos alzaron sus ramos de palma para conmemorar la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, como parte de una creencia católica que se practica anualmente el último domingo de la cuaresma y que da inicio a la llamada Semana Santa.

Bajo esa tradición, ayer las puertas de la mayoría de las iglesias se mantuvieron abiertas para llevar a cabo esta celebración marcada por dos momentos cúspides: la bendición de los ramos y la lectura de la Pasión.

Con el acto de bendición, los ramos de palma se convierten en amuletos que son conservados por los devotos para la protección y la serenidad en momentos de tempestad; mientras que la lectura de la Pasión, permite recordar la escena bíblica de Jesús.

Llamado a la paz

Ayer, en cada templo abundó la devoción por Jesucristo. Hombres, mujeres y niños asistieron a la misa con el ramo de palma y la fe en Dios, por su parte, los presbíteros en sus intervenciones, se encargaron de hacer énfasis en la pasión del Señor y su entrada a Jerusalén.

En las eucaristías, la mayoría de los sacerdotes coincidieron en que se viven momentos en los que son necesarios llamar a la paz, la cordura, el amor y la sana convivencia, pues de esta manera es posible generar un entorno de bienestar consigo mismo y con el prójimo.

Asimismo aprovecharon para invitar a toda la feligresía a la reflexión, pues aseguran que la semana mayor es propicia para evaluar las acciones personales en función del amor y entrega de Jesús.

En la San Juan Bautista

“Pedimos que reine la justicia y la paz en Venezuela, también pedimos para que Jesús sea un signo de esperanza y anhelo de libertad”, recalcó el padre Walkelis Araujo durante el sermón dominical en la iglesia San Juan Bautista.

El Monseñor José de Jesús Núñez, quien es Obispo Emerito de Ciudad Guayana, revivió la historia de Jesús e instó a buscar la paz. “No más desunión, tenemos que fortalecer los lazos de fraternidad y hermandad, pero para eso es necesario el respeto, la igualdad y la libertad”, enfatizó el representante eclesiástico.

De esta manera, la feligresía recibe la Semana Mayor, período en el cual se alude la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

Habla la feligresía

Yaritza Pérez: Es una tradición para mí acudir a la iglesia a bendecir el ramo de palma. En años anteriores iba a la Iglesia del Carmen, esta vez vine a la San Juan Bautista, donde pude ver muchos creyentes con su respectivo ramo. Yo hice una cruz que conservare en mi casa como amuleto de paz y serenidad.

Morelis Moreno: Con la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo los Domingos de Ramo acudo con mi familia a la iglesia, bendecimos los ramos y llevamos a nuestra casa, para colocarlos en distintos lugares como símbolo de protección del hogar. Es muy gratificante ver las iglesias llenas de devotos.

Beatriz Araujo: Desde pequeña me acostumbré a ir a la misa del Domingo de Ramos, siempre busco llevarme unas ramas de palma para la casa, pues representa una bendición para el hogar, no es un adorno sino un símbolo con mucho significado para los católico, por ejemplo es bueno quemar un poquito de esta palma cuando hay borrascas.

Eugenio La Cruz: No me puede faltar un ramo de palma bendita, en lo particular hago una forma de “P” que significa Padre y en la misa hago una oración y pido al padre Celestial me perdone los pecados, luego el ramo lo conservo en mi vehículo como una protección, pues esto forma parte de mis creencias religiosas.

David González: Para mí el ramo de palma es un símbolo de la bienvenida de Jesús a Jerusalén y el inicio de la Semana Santa que es tan importante para todos nosotros los católicos. Acostumbro a llevar palma bendita para mi casa, pues considero que es sagrada y nos puede ayudar en momentos de tempestad.

Mariela Montilla: Siempre tengo palma bendita en mi casa y la renovamos anualmente en el Domingo de Ramos. Hay gente que la quema, yo no lo hago, sino que la conservo como un símbolo sagrado de paz. Esta vez aproveché la misa para orar por el país y pedir por la reconciliación de todos los venezolanos.