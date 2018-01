Los Grammy de las Rosas Blancas

Los movimientos Time’s Up y Me too, que ofrecen apoyo legal a las mujeres que han sufrido acoso sexual ó abuso de poder, estarán presentes en la ceremonia de entrega de los premios Grammy 2018.

Músicos como Dua Lipa, Rita Ora, Cindy Lauper, Kelly Clarkson y Tom Morello, entre otros, llevarán una rosa blanca a la ceremonia que se desarrollará este domingo en el Madison Square Garden de Nueva York.

La artista nominada al Grammy, Rapsody, quien es la única artista femenina con nominaciones a Mejor Disco Rap y Mejor Canción Rap, ya confirmó que usará la rosa para apoyar el movimiento.