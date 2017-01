A los más creativos les daría por culpar a los muertos de todo el desastre que se evidencia en el Cementerio Municipal de Valera; pero no culparían a los muertos políticamente hablando, quienes por cierto, en unos meses buscarán renacer en las contiendas electorales. No, a esos muertos no, responsabilizarían a los muertos de carne y hueso, esos que hoy habitan allá en La Floresta y esperan un "cariñito" a su fachada