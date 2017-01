Gabriel Montenegro - Estoy plenamente convencido, y defiendo a ultranza la tesis de que la sana crítica y el advertir sobre las imprecisiones y equivocaciones a tiempo, resuelve muchos de nuestros más ingentes problemas de tipo social.

Sin dudas que uno de los grandes logros de la gestión del gobernador Henry Rangel Silva ha sido el de la activación de la flotilla de modernas unidades de Bus Trujillo, sistema de transporte público de tipo popular que llegó para resolver en gran manera el problema de traslado de pasajeros en las rutas interurbanas, abriendo espacios y caminos hacia donde sólo las líneas que funcionan en los Terminales de Valera, Trujillo, Betijoque y Sabana de Mendoza podían hacerlo.

Hoy en día, justo es reconocerlo, podemos observar que los ciudadanos que laboran en ciudades de mayor actividad comercial, e industrial como Valera y Trujillo, pueden completar sus horarios y no preocuparse a sabiendas que tienen garantizado el retorno a sus lugares de origen sin quedarse varados por los horarios nocturnos.

Es grato ver también las unidades de Bus Trujillo, desplazarse a sitios como La Puerta, La Mesa de Esnujaque, Sabana de Mendoza, Betijoque, Agua Santa y otros municipios del llamado Eje Panamericano, lo cual refleja que el desarrollo es cuestión de pensar hacer bien las cosas y proponernos a ejecutarlas.

Pero como todo no puede ser tan bonito y perfecto en esta “Viña del Señor”, no falta quien llegue a sembrar la “manzana de la discordia” y entorpecer esta buena causa; y eso está sucediendo en la Ruta Valera –Trujillo, donde la mayoría de los conductores de los autobuses que parten de esta ciudad a la capital, se han dado a la tarea de dejar botados en pleno Eje Vial a los pasajeros que residimos en las cercanías de La Concepción, Pampán, Flor de Patria, La Villa Universitaria y zonas circunvecinas, ocasionando que no sólo quedemos expuestos a ser atracados en el camino hacia nuestros hogares, sino creando la natural molestia de los usuarios. Claro, no se trata de todos los conductores, porque en Bus Trujillo también trabaja gente amena, cordial y consciente; ellos son la excepción de lo que aquí digo.

Cuando nuestro fraterno amigo, el ingeniero Rafael Uzcátegui, era presidente de esta institución, se activó el Plan 1x1, el cual consistía que un autobús salía hacia Trujillo directamente por el Eje Vial hasta su parada en la capital y el que le seguía llevaba pasajeros por La Concepción, La Villa y El Prado, ya que desde Valera a Monay no hay una ruta abierta y los usuarios tenemos que llegar a hacer trasbordo a La Concepción.

¡Ya lo saben… Voy directo! es el cuento de la mayoría de los choferes actualmente, bajo el pretexto que “ellos no tienen establecida esa ruta”. También ha mermado la calidad del servicio. Antes las unidades esperaban en sus paradas a los usuarios que laboran en Valera y Trujillo hasta las nueve y media de la noche, incluso muchas veces hasta las 10:00 pm, pero ahora no se han dado las ocho campanadas nocturnas cuando se escucha el grito: ¡Este es el último que sale, pero vamos directo, y pa’ que sepan… no pasamos por La Concepción!

Desconozco si eso lo sabrá el gobernador Henry Rangel Silva, pero de lo que sí estoy seguro es que ni él, ni el director de Bus Trujillo, impartieron esa orden a sus “choferes”, porque un conductor que lleve en la unidad a un familiar suyo no lo va a dejar botado en el Eje Vial. La venta de tarjeta inteligente recargable para quienes no la poseemos, luego de las 6:00 pm se acabó, y las taquillas a esa hora ya están cerradas.

Ojalá en las nuevas 100 unidades Yutong que anunció el Gobernador para este año 2017, active aunque sea dos autobuses que salgan de Valera a Monay pasando por Mucuche, Pampán y Flor de Patria y viceversa, ya que esta es la mejor manera de que los pasajeros que somos afectados no molestemos a los “Voy Directo”. ¡Amanecerá y veremos!