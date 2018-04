Luisa Ortega Díaz solicitó captura de Nicolás Maduro

Entre las denuncias señaladas, la ex fiscal afirmó que estos hechos de corrupción relacionados con Odebrecht no fueron investigados porque Cilia Flores, esposa de Maduro, era la presidenta de la Asamblea Nacional. “No se revisó este documento en la AN porque la presidenta era Cilia Flores, es decir, todo quedó en familia. ¡Vaya familia!”, dijo Ortega con un tono de sarcasmo.