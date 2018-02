Maduro cada vez más solo y sin capacidad de maniobra

SEGUNDO MENDOZA | CNP: 5718 - La reciente decisiones tomada por el Grupo de Lima, de declarar al presidente de la república de Venezuela Nicolás Maduro, persona no grata y no ser bienvenido a la VIII Cumbre de las Américas, a realizarse en Perú entre el 13 y 14 de abril, como también de no reconocer los resultados de las eventuales elecciones convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), para el próximo 22 de abril, demuestran que el Jefe del Estado Venezolano, está cada día más solo y su capacidad de maniobra para mantenerse a como dé lugar en el poder, se ha reducido drásticamente.

Esta es la opinión de Luis Alberto Infante y Hermán Quintero, dirigentes regionales del partido Acción Democrática (AD), en el estado Trujillo, quienes consideran que lo sucedido, corrobora el grado de cuestionamiento que tiene Maduro en diversos países del mundo y en el continente, los cuales le están poniendo las cosas difíciles a nivel internacional.

-¿Por qué hay esa reacción contra Maduro?

Maduro está muy cuestionado por su accionar como mandatario, por ejercer el poder de forma dictatorial y totalitaria, por violar los Derechos Humanos, por no reconocer la Asamblea Nacional, por negarse a que hayan elecciones libres y democráticas, por los presos políticos y por no garantizar la salud ni alimentación del pueblo.

Todas ejecutorias de Maduro, lo han aislado del contexto internacional, el cual cada día cierra el círculo para obligarlo a que reinstaure la institucionalidad democrática, a lo que él se niega de manera obstinada, dijeron para finalizar los declarantes.

ramsegmen@yahoo.com