Maduro cierra el acceso al mercado internacional

CARACAS / AGENCIA - El economista y diputado a la AN, Ángel Alvarado, afirmó que el presidente Nicolás Maduro sigue desconociendo al parlamento venezolano y a la democracia al pretender presentar el presupuesto de la nación ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). “En estos momentos el pueblo de Venezuela no tiene control sobre esta gran masa de dinero que está circulando por las arcas del Estado”.

Indicó que al presentar su informe de memoria y cuenta ante el TSJ, el ejecutivo no puede acudir a los mercados internacionales para emitir deuda de la república y la deuda que emite en bolívares también es ilegal. “Son deudas que no van a ser reconocidas en el futuro porque no están autorizadas (…) así que el primer perdedor ante estas decisiones es Maduro”.

En entrevista con César Miguel Rondón en el Circuito Éxitos, Alvarado explicó que históricamente los parlamentos del mundo se crearon para tener el control de la deuda y el ingreso público de una nación. “Es primordial de cualquier parlamento autorizar gastos y autorizar impuestos”.