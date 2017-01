Leonardo García | CNP: 13715 - El diputado por la circunscripción indígena de occidente; Zulia, Mérida y Trujillo a la AN; Virgilio Ferrer, denunció ante la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, la grave situación que está ocurriendo en las alcaldías Valera, Rafael Rangel y Miranda del estado Trujillo las cuales fueron excluidas de los créditos adicionales del Fonden (El Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional) para el pago de aguinaldos y retroactivos de los aumentos salariales de los trabajadores.

Para Ferrer “Resulta un hecho repudiable que Maduro, haya discriminado a los dignos trabajadores trujillanos de los municipios Valera, Rafael Rangel y Miranda, de lo más sagrado que es el pago por su esfuerzo y dedicación, estos hombres y mujeres, padres y madres de familia no sólo pasaron unas precarias navidades sino también hasta hoy todavía el gobierno nacional no ha querido cumplir con sus obligaciones, y no ha sido capaz de enviar los recursos que de acuerdo a la Ley Orgánica de Presupuesto, les corresponde a dichas alcaldías para que estos entes cancelen los incrementos salariales decretados por el propio Jefe de Estado y los aguinaldos de los trabajadores que en estos entes laboran”.

El diputado indígena de la Asamblea Nacional informó que desde el parlamento conjuntamente con los demás diputados de la región, ejecutarán todas las acciones pertinentes para exigir que el régimen cumpla con las obligaciones contractuales de estos trabajadores trujillanos “Hoy más que nunca estamos en pie de lucha y no descansaremos hasta que se haga justicia con estos trabajadores y de igual modo queremos enviarle nuestra solidaridad a los alcaldes José Karkom, Luis Rojas y Acisclo Viloria quienes no se han amilanado frente a los abusos del poder central y siguen al frente de la construcción de los cambios para un Trujillo mejor y prospero”.