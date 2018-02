Maduro el indeseable

JESÚS SEGOVIA (*) - Nicolás Maduro, el implacable dictador y depredador de Venezuela, atroz violador de los derechos humanos, secuestrador de la democracia y la libertad, es el mandatario más indeseable y repudiado de América Latina. Opinión que también comparten las democracias de Europa, de Canadá y de Estados Unidos. No quieren a quien abusa del poder a cada rato y todos los días para oprimir y reprimir a los habitantes de esta tierra que vio nacer al Libertador Simón Bolívar, a otros héroes y heroínas de la patria.

Los gobernantes decentes, honestos, eficientes, serios, responsables, productivos y emprendedores del mundo no quieren retratarse con Maduro, no desean aparecer a su lado porque el hombre es una auténtica, bochornosa y vergonzosa raya. Es mentiroso y manipulador; es enemigo de la verdad, la justicia, la paz y el amor. Ofende, denigra e insulta a sus anchas, amparado siempre por la complicidad de las “cuatro comadres alcahuetas” del Consejo Nacional Electoral, por los “juristas del horror y el terror” del Tribunal Supremo de Justicia, por la ilegal y fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, por la mancillada Fuerza Armada Nacional y por el aplaudidor Tarek William Saab, ex defensor del “Puesto” y actual usurpador del cargo de Fiscal General de la República.

Es una oprobiosa macolla, una cayapa de complicidades a la que, en honor a la verdad, hay que añadir a los mercenarios, terroristas y paramilitares de los colectivos, esos a los que el régimen empezó a dotar de armas de guerra cuando Hugo Chávez inventó los “Círculos Bolivarianos” para usarlos de guardia pretoriana. Esos “delincuentes con licencia” reprimen y asesinan, protegidos en todo momento y lugar por los efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional. Uniformados que por cierto, también integran la sanguinaria pandilla de verdugos y esbirros del pueblo.

De manera que, a Maduro únicamente lo aúpan las personas de su misma calaña, gente perversa y malvada; pero no lo respaldan los hombres y las mujeres formados en principios y valores, que poseen ética y actúan como buenos ciudadanos, respetuosos de la Constitución Nacional y demás leyes de la República. La hambruna que hoy padecen los compatriotas, la crisis humanitaria por la que atravesamos, es culpa y responsabilidad directa del indolente Jefe de Estado. Él todo lo agrava, empeora y agudiza porque es el propulsor de un modelo político, ideológico y económico que fracasó en los países donde lo aplicaron, y hoy lo sufrimos en carne propia los venezolanos.

El falso “presidente obrero” es el indeseable del mundo. Por su culpa huyen miles de venezolanos. Es una diáspora inmensa, un éxodo gigantesco que ya rebasó los cuatro millones de compatriotas que hoy residen en otras naciones donde trabajan y consiguen mejores condiciones de vida. Día tras día siguen emigrando por las fronteras con Colombia y Brasil, tanto, que ya los Presidentes de esos países se movilizaron para verificar esa dolorosa y triste realidad, y ordenar la instalación de campamentos de ayuda humanitaria. Auxilio apoyado también por Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas.

Es tanto el repudio internacional hacia Nicolás Maduro, que en la semana recién culminada, los catorce países del Grupo de Lima lo declararon “persona no grata”. Y si hablamos del rechazo en Venezuela, las cifras son enormes, tanto, que el indeseable no quiere medirse en unas elecciones presidenciales libres, limpias y transparentes; sino que optó por “contarse” en unos comicios amañados, cuya fecha escogió él, instruyendo primero a la ilegítima e inquisidora Constituyente y luego al CNE, que anunció el domingo 22 de abril de 2018 para propinarle el golpe definitivo a la democracia y las libertades que permanecen secuestradas.

Pero ese fraude tampoco quedará inadvertido para las democracias del mundo que ya mostraron la más firme intención y disposición de desconocer la reelección del tirano que concretó la misión emprendida por Chávez mediante el “plan de tierra arrasada”, consistente en destruir el aparato productivo de los campos y las ciudades; desmantelar y quebrar a Petróleos de Venezuela; regalar, dilapidar y robarse miles de millones de dólares de las exportaciones de hidrocarburos.

Abusos y atropellos a los que una vez más reiteramos un elocuente basta. Ya no más. Ese derecho a resistirse y rebelarse lo ejerce el pueblo que muere de hambre. Ojalá en la oposición no aparezcan los cogollos de toldas políticas alcahuetas que pretendan convalidar el fraude comicial de Maduro. Unas ya sentenciaron que “no”, mientras que otras continúan guabineando y decepcionando al pueblo opositor. ¡He dicho!

(*) Periodista

jesus63segovia@yahoo.es