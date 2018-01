Maduro responsable de crisis de Empresas de Producción Social (EPS) en Trujillo

Gustavo A. Zambrano T.* - Presidente Maduro, usted es el culpable de la situación crítica que viven actualmente las empresas en manos de funcionarios de su gobierno en el estado Trujillo.

Señor presidente, usted es el culpable de la situación crítica que atraviesan actualmente las empresas: Cemento Andino, S.A. (CASA) (con una medida cautelar del TSJ), Venvidrio (Expropiada a la Owen Ilinois), Central Azucarero Motatán (Expropiada a un particular) y el Puerto de La Ceiba (antes de CASA y actualmente administrado por la gobernación del estado). Ahora bien, puede que usted esté siendo engañado y le informen que aquí en Trujillo todo marcha bien, pero no deja de ser culpable por su investidura. ¿Qué le informa el gobernador del estado sobre esta situación, los diputados trujillanos del PSUV en la Asamblea Nacional y en el Consejo Legislativo regional, los constituyentes trujillanos en la ANC, los comisionados presidenciales (uno es de apellido Paredes) en el estado, la directiva del PSUV y los alcaldes de los diferentes municipios regionales?

Tenemos una planta cementera (en manos de funcionarios corruptos e incapaces desde hace once años y medio, por una medida cautelar dictada por el TSJ a petición de la ex chavista “defensora de los derechos de los trabajadores”, la maravilla Marcela Máspero) que no produce cemento; una planta de envases de vidrio (por la cual, según decisión del CIADI, deberá pagar el Estado venezolano una cifra millonaria en dólares) que no produce envases ni botellas; una empresa procesadora de azúcar que lo que da es lástima y un puerto lacustre cuya actividad es nula.

La directiva de la planta cementera ya cerró los portones de la empresa, mandó a los trabajadores a sus casas y les cancelan semanalmente la cantidad de Bs. 70.000, sin el ticket de alimentación (monto que no cubre ni el salario mínimo nacional). El comedor de los trabajadores hace tiempo lo cerraron, ya que la deuda con los proveedores es millonaria. Adeudan a Corpoelec una suma milmillonaria (no cancelan el suministro eléctrico desde hace más de diez años). Durante el año 2017 no produjo ni el 5% de su capacidad instalada (75.000 TM de cemento de 1.500.000). Entre los años 2015 y 2017 instalaron ilegalmente (sin la autorización de los propietarios de la empresa, tal como lo establecen los estatutos sociales) una planta de cemento con tecnología china con muchos problemas técnicos que no termina de arrancar (se presume que no arrancará por errores en el montaje técnico).

En agosto de 2006, cuando CASA pasó a ser administrada por funcionarios del Estado, la empresa producía entre 65.000 y 70.000 sacos diarios (cantidad de producción que sobrepasaba la capacidad instalada). La planta original (alemana) fue decretada “chatarra” por los administradores y, actualmente, sus equipos como motores, cableado eléctrico, cintas transportadoras, rodillos, etc. están siendo robados y a nadie le duele esta situación.

El Puerto de La Ceiba, el único puerto al Sur del Lago de Maracaibo, se encuentra paralizado, sin ninguna actividad. Por el mismo se exportaba cemento y clinker, así como carbón mineral. Sus instalaciones están abandonadas y sus equipos están siendo robados. Que diferencia sería si este puerto estuviera situado en Mérida o Táchira, estados donde sus pobladores si aman a su tierra.

¿Por qué el gobernador no se pronuncia sobre lo aquí señalado? ¿Qué opina la Asociación de Comerciantes e Industriales de Valera (ACOINVA)? ¿No les interesa a los representas políticos trujillanos la situación paupérrima de estas empresas? ¿Cuándo se dará cuenta el gobierno nacional que sus funcionarios son incapaces de administrar empresas? ¿Dirá algo la Cámara de la Construcción del estado Trujillo (quienes son socios de CASA)? ¿Por qué los dos sindicatos que existen en CASA no se pronuncian al respecto? ¿Permitirá el pueblo trujillano el cierre definitivo de estas empresas? ¿Por qué el ejecutivo nacional no se pronuncia por esta situación?

Carajo despierten, recuerden que después del ojo afuera no vale Santa Lucía.

*Prof. ULA – Trujillo

gzambrano11@hotmail.com