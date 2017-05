Maduro utiliza partidos ilegítimos para que avalen fraude constitucional

SEGUNDO MENDOZA | CNP: 5718 - Insólito y risible fue el show que montó el gobierno del presidente Maduro, a través de la fulana Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que preside el ministro de Educación, Elías Jaua, cuando pretendió engañar al pueblo y a la comunidad internacional, con una supuesta reunión a la que habían invitado a los partidos políticos que integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), organizaciones que no asistieron, pero en cambio sí lo hicieron, micro organizaciones políticas que no han sido legitimadas por el CNE y no representan a nadie.

El señalamiento lo hizo el diputado a la Asamblea Nacional, Carlos Andrés González, quien expresó que “el gobierno de Maduro en su desespero por tratar de legitimar el fraude que ha cometido con la convocatoria a la Constituyente, no tomó en cuenta que ninguno de los 18 partidos que se prestaron para ese bufo sainete en Miraflores, donde se iba a discutir el citado tema, habían sido legitimados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), es decir, que son inexistentes”.

-¿Qué beneficios pudieran obtener estas organizaciones políticas al asistir a este cónclave con la Comisión Presidencial de la ANC?

No nos extrañe que el CNE, por instrucciones del presidente Maduro, saque de la manga un artilugio jurídico y legitime a estas organizaciones, sin haber cumplido con los requisitos de ley, como sí lo hicieron AD, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, Avanzada Progresista, entre otros, partidos que son los que representan la verdadera oposición democrática del país.

Teatro de lo absurdo

Otro beneficio que seguro van a tener, tal y como acertadamente lo dijera nuestro compañero secretario general nacional de AD y diputado a la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, es que por prestarse a este “teatro de lo absurdo”, cobrarán una buena “mesada”, en el Ministerio del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz (Mppijp).

-¿Qué resultado para el Gobierno tuvo esa reunión?

Ese encuentro entre el Gobierno y estos partidos ilegítimos, no tuvo el resultado mediático esperado, porque el pueblo venezolano se dio cuenta que los asistentes no representaban prácticamente a nadie, a tal punto que algunos mamadores de gallo comentaron que: “esos 18 partidos que asistieron a la Opereta de Miraflores, caben en un Volkswagen y todavía sobra espacio”.

