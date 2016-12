SEGUNDO MENDOZA | (CNP:5718) - El diputado a la Asamblea Nacional, Conrado Pérez Linares, se trasladó ayer a la Defensoría del Pueblo, del estado Trujillo, para exigir que este organismo inicie las acciones legales pertinentes, contra el Presidente de la República Nicolás Maduro y contra los Directivos del Banco Central de Venezuela (BCV), por el estado de conmoción social que han creado en el país, producto de los improvisados anuncios hechos en materia económica, especialmente con la medida de sacar de circulación los actuales billetes de 100 Bs sin tener en las arcas del erario nacional, el nuevo cono monetario necesitado para sustituir de manera inmediata los actuales billetes.

Denunció el parlamentario que las medidas improvisadas de Maduro, avaladas por el BCV, han ocasionado la muerte y detenciones arbitrarias de personas, además han creado un clima de conmoción, intranquilidad, violencia, saqueos a establecimientos comerciales, cuyos propietarios son honrados comerciantes, a quienes han llevado a la ruina total.

Actitud irresponsable

Considera el legislador que “es imperdonable que el Gobierno haya anunciado un plazo de sólo 72 horas para colocar fuera de circulación los billetes de 100 Bs y luego de crear una crisis de violencia, intranquilidad, zozobra del Gobierno extender el plazo hasta el 2 de enero”.

-Qué buscan el Gobierno de Maduro y la mafia de corruptos que lo acompaña, qué pretenden, se pregunta Pérez Linares.

-¿Qué propone usted ante este escenario económico y social que viven los venezolanos?

En nombre del pueblo desesperado que soporta esta grave crisis económica y social creada por Maduro, exigimos su inmediata renuncia, al igual que la de todo su tren ejecutivo, especialmente de los Directivos del Banco Central de Venezuela.

-¿Cómo califica usted la conducta del presidente Maduro?

Maduro es un mentiroso enfermizo compulsivo y los trujillanos tenemos sobradas pruebas de eso, porque le mintió a los educadores, a quienes hasta el día de hoy no le han pagado la quincena del mes de diciembre.

Más mentiras

También le mintió a los trujillanos con el inicio del Acueducto Metropolitano, hasta el día de hoy no se conoce el proyecto que no ha licitado la obra. Le mintió a miles de familias trujillanas prometiéndoles viviendas y tarjetas de Alimentación que no han cumplido en la cantidad ofrecida.

-¿Qué debe hacer el pueblo trujillano en la actual coyuntura?

Invito al pueblo trujillano a hacer sentir su voz de protesta ante un Presidente que como Maduro, le robó al pueblo las navidades y los reales producto del ahorro y de sus prestaciones sociales.