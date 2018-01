Maestros celebran su día con sueldos de hambre

Marianela Mavares | CNP: 6.115 - Los docentes conmemorarán 87 años del Día del Maestro y los 37 años de lucha sindical clasista y organizada del Suma-Trujillo filial Fetramagisterio en medio de una grave y severa crisis económica, salarial, social, política, moral, contractual, laboral y constitucional, jamás vivida durante los cincuenta y nueve años de la democracia venezolana.

La afirmación corresponde al profesor José Miguel Briceño, presidente del SUMA-TRUJILLO, filial Fetramagisterio, quien dijo que esta revolución bolivariana, socialista del siglo XXI, durante más de 18 años de poder y control, político partidista se dedicaron a desprofesionalizar y desalarizar a los maestros, cómo profesionales de la Docencia.

Delito

Citó que en pleno socialismo bolivariano, jubilarse es un gran delito, porque abruptamente les quitan la cesta-ticket, 28 días de ajuste salarial, dejando a los docentes con asignaciones salariales de hambre y miseria. Además de estas penurias rojas-rojitas firmaron a través de una convención única, Mayo 2016-2018, una contribución asistencial de Bs. 5.100, y un seguro de hospitalización, cirugía y maternidad, de Bs. 500 mil.

Con respecto a los educadores activos e interinos, también fueron arrinconados por esta revolución socialista, con una prima de transporte de Bs. 2400, qué no les alcanza, para un día de trabajo, una prima de antigüedad por años de servicio donde tenían que esperar un año para poder cobrar Bs. 140, los sueldos, salarios, primas contractuales, profesionales, bonos, y contribuciones, son pulverizados por la hiperinflación bolivariana. Mientras, que las remuneraciones de la élite militar y los altos funcionarios del bolivarianismo devengan salarios exorbitantes y tienen una protección social con coberturas exponenciales.

Programación Día del Maestro:

Día central, lunes 15-01-2018, Día del Maestro. HORA: 06:00 am. Detonación, 87 fuegos pirotécnicos. 09:00 AM, Misa en Acción de Gracias, iglesia “San Juan Bautista”, Valera; Catedral de Trujillo y en Boconó “Iglesia San Alejo”. 10:00 am, Ofrenda floral, Plaza Bolívar de Valera, Trujillo y Boconó. 11:00 am: Salutación de las diferentes Organizaciones Sindicales Signatarias del Magisterio Trujillano y los Entes Públicos de la Región.