Maite Perroni asegura que formará una familia con varios bebés

En diversas ocasiones, Maite Perroni ha sido cuestionada sobre su maternidad. La cantante siempre había mencionado su interés por tener hijos, pero ahora se sincera y habla con claridad sobre sus planes al respecto.

“Nunca he dudado en que quiero ser mamá, nunca he dudado en querer formar una familia, siempre lo he tenido muy claro porque al final de cuentas para mí eso es la base de todo”, explicó Perroni al medio mexicano Mezcal TV. “Para mí, mi familia es muy importante y por supuesto que deseo tener ese espacio propio donde pueda darle vida a algunos ‘angelillos’ que vengan por ahí”.

Y si bien la intérprete de “Tú y yo” tiene claros sus deseos, advierte que todavía esperará un poco antes de embarazarse por primera vez y está convencida que cuando ocurra será el momento adecuado y lo disfrutará mucho.