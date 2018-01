¡Maletas en espera!

Marianela Mavares - Con el canto de los gallos, el gusto por el primer sorbo de café y el respectivo abrigo para cubrirnos del frío mañanero, se encontraba un grupo de pasajeros junto a maletas, cajas y encomiendas, haciendo la cola para ser los primeros en abordar el Transporte Interestadal Compañía Anónima, mejor conocido como “La Tica”, en el Terminal de Pasajeros de Maracaibo, quienes se fueron sumando con el paso de las horas, en espera de ser acomodados.

La impaciencia fue en aumento, por la irresponsabilidad de los encargados de la referida empresa pública, unidad que no cubrió el servicio de las cuatro y ocho de la mañana desde Trujillo a Maracaibo este martes 02 de enero, cuyo bus sería abordado por los pasajeros que aguardaban para regresar en el mismo bus a Trujillo, pero se presentó a las 9:30 am, y para colmo de males, el chofer de la unidad 4 de dicha Línea, abusó en cobrarle a los pasajeros la suma de 80 mil bolívares por persona esgrimiendo una serie de excusas que no convencieron a los presentes, a quienes no les quedó más remedio que aceptar la tarifa impuesta.

Ante lo planteado, los usuarios se sienten desamparados porque dicha Línea no posee ninguna oficina en los Terminales de Trujillo ni de Maracaibo donde reportar las irregularidades cometidas por algunos de los choferes, por lo que el llamado es para DOuglas Vielma, presidente de Transporte en el estado Trujillo, a fin de que sostenga alguna reunión con los dueños de dichos buses para que no se cobre el pasaje a juicio y ganas de los choferes, sin respetar las tarifas establecidas para el pago de dichos viajes, en unidades que están casi desarmadas y los resortes expuestos de las butacas rotas lesionan las piernas y rompen la ropa de los usuarios.