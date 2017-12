Mandarina en vez de uvas para recibir el Año Nuevo

Dimas Albornoz | CNP: 21.548 - La tradición de las doce uvas, uvas de la suerte o también llamadas campanadas es una tradición de origen español, que llegó a Venezuela y a otros países de Hispanoamérica y consiste en comerse doce uvas, una por cada campanada a las 12 de la noche del 31 de diciembre pidiendo un deseo debido a que supuestamente trae buena suerte.

Este año 2017 darle continuidad a tal costumbre se ha puesto cuesta arriba, debido a la escasez del producto, su alto costo y porque los venezolanos obligados por la crisis han optado por solucionar primero sus necesidades alimentarias.

Ni uvas ni campanadas

Lamentablemente hermosas tradiciones, como la de comer doce uvas al compás de las doce campanadas en la noche del 31 de diciembre, van quedando relegadas por el paso de los años y en esta ocasión por la severa escasez que nos agobia.

Las doce uvas de la noche vieja, añeja costumbre aludida por nuestro excelso poeta Andrés Eloy Blanco, cuando estaba exiliado en España, pasaron a formar parte del acervo cultural criollo.

A viva voz

“Con esta crisis ni las campanadas”, manifestó Zobeida Olmos, agregando que ha preguntado por el precio de las uvas obteniendo como respuesta que este año no venderán. La señora Olmos deploró que productos como la canela y los clavos, se estén vendiendo tan caros.

Por su parte Yadira Gallardo, concesionaria del mercado municipal confesó que en su casa hace dos años que no saborean las doce uvas. “Este año comeremos una cucharada de lentejas por cada campanada”, dijo con nostalgia al recordar que la mayoría de sus hermanos se fueron del país por lo que este 31 de diciembre en el comedor de su casa habrá muchas sillas vacías.

“Ni el año pasado y este menos” manifestó Yanieri Linares, al lamentar la pérdida de las tradiciones venezolanas. “Con mucho sacrificio, dejando de comprar otras cosas pudimos hacer hallacas”, concluyó.

Por su parte Lerys Pinto, quien hacía compras de última hora en el mercado municipal, dijo que ya nada es como antes cuando podía comprar de todo y hacer muchas hallacas. “Este año no hay dinero y por las uvas ni siquiera me he atrevido a preguntar”.

Finalmente Melvin Prada, quien tiene un puesto de frutas en el principal centro de abastos de Valera, anunció que a pesar de la crisis signada por la escasez ha hecho un esfuerzo para traer unos kilos de uvas desde el estado Zulia. “El sábado 30 llegarán y tendrán un precio de 100 mil bolívares el kilo”, manifestó Prada.