“Mantengo las manos limpias”

"Mantengo y conservo las manos limpias, no es cierto que cobré adelanto de prestaciones sociales en detrimento del resto de trabajadores del Gobierno Municipal de San Rafael de Carvajal", afirmó Moreira Negrón.

De este modo, la ex presidenta de la Fundación del Niño de Carvajal y ex candidata de oposición al cargo de corregidora, le responde al alcalde Alfredo Barrios, quien hace poco la acusó de haber raspado la olla del erario municipal junto a su esposo y ex burgomaestre Marcos Montilla.

Son falsos los señalamientos de Barrios, porque no cobraba como presidenta de la Fundación del Niño “San Rafael Arcángel” de Carvajal, ese era un cargo ad honores -dijo-, y aunque sí percibía un sueldo como administradora del Instituto Autónomo Municipal de Cultura de Carvajal, no le pagaron ni solicitó adelanto de prestaciones sociales.

“Mi conciencia, mi moral y mis manos están limpias; nunca he robado a nadie, y mientras desempeñé funciones en el gobierno local lo hice con la mayor responsabilidad y eficacia, conociendo de antemano que los puestos públicos no son para toda la vida”, adicionó Negrón.

Le complace que Dios le permitiera ayudar a muchísimas familias necesitadas a través de los 49 programas sociales que la Fundación del Niño tuvo durante la gestión de Marcos Montilla.

Referencia

Esa institución la convirtieron en referencia positiva y ejemplo a emular en suelo trujillano y en el resto de Venezuela. Ojalá la nueva administración haga lo mismo o lo supere -manifestó-; de eso debe ocuparse Barrios y también los funcionarios que le meten “casquillo” y lo desinforman.