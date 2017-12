Manuelita: La Caballeresa del Sol

* Benito Flores

En estos momentos cuando se cumplen 220 años del natalicio de Manuelita Sáenz, es necesario recordar que nació el 27 de diciembre de 1797, en Quito, Ecuador. Mujer de la Patria Grande que combatió en la Batalla de Pichincha que selló la libertad de Ecuador en 1822, así como en la Batalla de Ayacucho que coronó la soberanía de Perú y América del Sur en 1824.

El 16 de junio de 1822, Manuelita ve por primera vez al Libertador Simón Bolívar, durante su entrada triunfal a Quito. Esta mujer guerrera describe este momento en su diario, de la siguiente manera: “Cuando se acercaba al paso de nuestro balcón, tomé la corona de rosas y ramitas de laureles y la arrojé para que cayera al frente del caballo de S. E.; pero con tal suerte que fue a parar con toda la fuerza de la caída, a la casaca, justo en el pecho de S. E. Me ruboricé de la vergüenza, pues El Libertador alzó su mirada y me descubrió aún con los brazos estirados en tal acto; pero S. E. se sonrió y me hizo un saludo con el sombrero pavonado que traía a la mano”. Posteriormente se encontraron de nuevo en un baile de bienvenida y Bolívar le expresó a Manuela: “Señora: si mis soldados tuvieran su puntería, ya habríamos ganado la guerra a España”.

En 1828, Manuela Sáenz es llamada por el Padre de la Patria, como la Libertadora del Libertador, debido a que en ese año, lo salvó de un atentado en Santa Fe de Bogotá.

Manuelita entregó a Daniel Florencio O’Leary gran parte de los documentos con los que este elaboró las Memorias del General O`Leary.

Manuela Sáenz vivió sus últimos días exiliada, sumida en la pobreza y murió de difteria a los 59 años, en Puerto Paita, Perú, el 23 de noviembre de 1856. Su cuerpo fue sepultado en una fosa común del cementerio local y todas sus posesiones fueron incineradas.

Manuelita después de muerto El Libertador llegó a decir: “Vivo adoré a Bolívar, muerto lo venero”.

Manuelita es una de las centenares de mujeres bellas, inteligentes, luchadoras y guerreras por la Libertad, por eso todos los patriotas, bolivarianos debemos defender la herencia cultural.

El 5 de julio de 2010, fueron trasladados en un cofre los restos simbólicos de Manuela Sáenz al Panteón Nacional de Venezuela, lugar donde reposan los del Libertador Simón Bolívar, como parte del homenaje que el Comandante Chávez y la Revolución Bolivariana le rinde.

Asimismo, Manuelita fue ascendida a Generala de División del Ejército Nacional Bolivariano, por su participación en la Gesta de Independencia.

