RAFAEL ANDRÉS BRICEÑO | CNP:21613 - La visita de un representante de Fontur al estado Trujillo se cumplió. Ayer en horas de la tarde, representantes del sector estudiantil de la ULA, Unesr y UPT, junto a los transportistas y autoridades del poder público regional se sentaron en un mesa de diálogo en el Salón Elíptico del Palacio de Gobierno, para solucionar el conflicto que conllevó la eliminación repentina del boleto personalizado del pasaje estudiantil.

Jorge Álvarez, como vicepresidente de la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (Fontur) explicó paso a paso el nuevo mecanismo para el cobro del pasaje estudiantil, y no es más que la incorporación de unas máquinas con sistema de microchip avanzado con capta huellas, del tamaño de un teléfono celular, adaptado a las unidades de transporte que estén censadas en la Misión Transporte, financiadas en una parte por el ministerio y otra parte subsidiada por los transportistas en convenio con el Banco Bicentenario.

En la parroquia 23 de enero de Caracas se están colocando en estos días para tenerlas a prueba, indicó el Vicepresidente. Agregó además que esta aplicación se ampliará para las próximas semanas en Trujillo, así como en otros estados del país.

¿Qué dicen los choferes?

En la voz de Douglas Vielma, presidente de Sindicato Único de Transporte del estado Trujillo, sentenció que el pago por parte de Fontur a los choferes no se ha cancelado y por consiguiente es difícil creer en palabras de ayuda por parte del ente, cuando no se han dignado a pagar el subsidio del pasaje estudiantil de los meses noviembre y diciembre a los transportistas, tal y como fue el acuerdo firmado entre las partes.

¿Y los estudiantes?

Por su parte el sector estudiantil rechazó fervientemente la visita del representante de Fontur para solo dar una simple charla informativa, que en un momento la hubiera hecho la directora regional de este organismo. “Queremos hechos, no palabras y todo a largo plazo, porque mientras esto ocurre, hay estudiantes que no están yendo a clases por no tener como pagar el pasaje urbano”, indicaron.