Mara Rodríguez: Profesionales de la salud se ven obligados a abandonar sus puestos de trabajo por la grave crisis del país

Durante una protesta realizada por los profesionales de la salud del estado Portuguesa, la coordinadora regional de Voluntad Popular en la entidad Mara Rodríguez, manifestó que los médicos y enfermeras se mantendrán en las calles exigiendo condiciones dignas para todo el gremio hasta que el régimen de Maduro solucione de manera real esta problemática. Además, aseguró que se han visto obligados abandonar los espacios de trabajo por la grave crisis que atraviesa el estado.

”Lo que está pasando en el Hospital tipo I de Chabasquen, Doctor Argimiro Gabaldón y en los diferentes centros salud en el estado Portuguesa, es consecuencia de las malas políticas públicas de la dictadura. Lamentablemente, todo el territorio nacional está atravesando una fuerte crisis en este sector. Aquí no tenemos ni una ambulancia para trasladar a un paciente que esté en grave estado. No hay medicamentos, no hay nada. Esto es una violación constante a nuestros derechos humanos como venezolanos”.

Rodríguez señaló que el salario de un enfermero no alcanza ni siquiera para comprar un cartón de huevos. Asimismo, agregó que la falta de voluntad del desgobierno para solucionar esta problemática es lo que los motiva a salir a la calle a protestar.

“Venezuela no puede seguir indolente ante esta problemática. Desde Voluntad Popular seguiremos apoyando a todo el gremio y no descansaremos hasta que todos seamos escuchados. No es posible las condiciones tan paupérrimas en las que nos encontramos laborando”.

Finalmente, expresó que en el estado Portuguesa continuarán trabajando para que esta situación negativa cambie y para devolverle condiciones dignas a todos los habitantes de la región.