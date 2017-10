María Gabriela de Faría habla de "Blue Label"

María Gabriela de Farías llegó a Venezuela tras tres años para trabajar en su nuevo proyecto, la versión cinematográfica del libro Blue Label, del escritor Eduardo Sánchez Rugeles.

"Me habían dado la oportunidad de hacer cine en Colombia, México, hice una película independiente en Estados Unidos, y me preguntaba por qué no lo hacía en mi país, hasta que se dio 'Etiqueta azul' (...) este era el proyecto que tenía que hacer aquí" dijo la joven actriz en su visita a "Sábado en la Noche".