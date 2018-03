Más de 200 mil bolívares gastan los valeranos en velas

Marialaura Duran/ECS- El salario mínimo mensual de un trabajador es de 1.307.546 bolívares, o sea aproximadamente seis velones o 50 velas, de las cuales se necesitan por lo menos tres diarias durante los cortes eléctricos. Sin sumarle el costo de yesqueros o fósforos.

Según la Corporación Eléctrica Nacional, los cortes de electricidad se mantendrán hasta el 31 de marzo, sin embargo esto ha generado especulación y desconfianza por parte de la población trujillana, ya que anteriormente el cronograma de luz se había publicado y pautado bajo una fecha de culminación que no se cumplió.

Para Arianna Matheus, madre de dos niños y maestra, le resulta imposible estar gastando en velas diariamente “o compró comida o compró velas, ayer estaba mi casa oscura. Pero era la luz o comprarle el pan a mis hijos para la cena”.

“El sueldo no me da… además todos los días tengo el miedo de que se me queme la lavadora, el horno o la nevera, capaz hasta las tres… no se como voy a resolver”, dice la maestra de 33 años.

Así mismo, explica que “todo se atrasa”, la ida de sus hijos al colegio, la realización de algún trámite financiero, “hasta bañarnos se ha hecho un milagro en mi casa. Yo vivo en un edificio y cuando se va la luz se va el agua, porque se apaga la bomba.”

En la mayoría de locales comerciales del estado se consiguen velas detalladas con precios entre los 20.000 y 25.000 bolívares. Mientras que los paquetes pueden manejarse bajo precios que ascienden desde los 80.000 hasta los 150.000 bolívares.

Actualmente, “las velas se están vendiendo como pan caliente”, afirma el cajero de uno de los supermercados de la ciudad de Valera. “La gente esta vuelta loca, porque no pueden comprar lámparas de emergencia, eso esta muy caro, les sale sobrevivir a punta de velas.”

Efraín López, asistente médico, dice que fue a comprar un velón la semana pasada en un supermercado y le cobraron 100mil bolívares, esta semana fue al mismo supermercado y el velón estaba marcado bajo el precio de 175mil bolívares.

“En mi casa estamos intentado rendir las velas que nos quedan… Una vela a lo mucho dura un apagón, pero hay que aguantar”, expresa López.

A medida que pasan los días la hiperinflación aumenta y la luz carece en el estado. A pesar de esto, el Ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez no se ha pronunciado al respecto luego de la reprogramación de los cortes eléctricos.