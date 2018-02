Más unidades para Bus Trujillo

Lisnelva Rondón/ECS Debido al incremento de pasaje en las rutas urbanas y la falta de efectivo en los bancos, los usuarios valeranos han optado por las unidades de Bus Trujillo, sin embargo este servicio no se escapa de la crisis que afecta al país.

Considerando que el costo de un pasaje en una línea urbana Valera- Carvajal varía entre 5.000 y 6.000 bolívares, mientras que en Bus Trujillo cuesta 1.000 bs, los usuarios recalcan que buscan esta opción porque se ahorran un gasto. No obstante este ahorro tiene sus contras que van desde hacer largas colas para abordar la unidad, hasta malos tratos por parte de los choferes.

José Gil, habitante de Campo Alegre,considera “es un calvario”. Ya para recibir el servicio deben recargar las tarjetas y para ello deben hacerlo con efectivo, ya que la taquilla de Bus Trujillo carece de punto de venta, no obstante deben hacer largas colas para dicha recarga, desde luego conseguir el efectivo en los bancos es otra cola, sin olvidar la que deben hacer para montarse en el transporte.

Es por ello que José Gil, usuario de dichas unidades pide al Gobernador del Estado “que se le afloje el corazón” y coloque al menos tres unidades más para cada destino, ya que algunos solo cuentan con una unidad y las colas parecen interminables.

Otra de las irregularidades planteadas por los usuarios es que no hay material para las tarjetas, lo que trae como consecuencia que los beneficiarios que no la poseen, se ven en la necesidad de pedirlaprestada a algún compañero de la fila de espera y cancelarles con efectivo a estas personas para así poder recibir el servicio. Tal es el caso de Andreina Sousa, quien no posee la tarjeta, y comenta que se ha visto en la necesidad de cancelarle a su familiar María Sousa el costo del pasaje para poder abordar la unidad.

Marta Ángel es otro de los tantos usuarios que no poseen la tarjeta para Bus Trujillo, quien comento: “le pago el pasaje a otra persona que esté en la cola y tenga la tarjeta, y así poder montarme en el bus”

Los usuarios piden más unidades de transporte para Bus Trujillo, así como también un fiscal en la parada de dicho transporte, para que pongan orden en las colas, y para que disciplinen el comportamiento de los choferes hacia las personas de la tercera edad.