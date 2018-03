Masacre en El Junquito (IV)

José Luis Pirela - Soy responsable políticamente de mis afirmaciones, no de lo que alguien diga que yo dije, además asumo este planteamiento sin comprometer a la comisión, por no haber debatido en su seno este argumento, el comentario lo hago por razones éticas, no acostumbro escudarme con nadie, ni asumir posiciones cobardonas o acomodaticias.

El Gobierno como siempre en su doble discurso califica al rebelde Oscar Pérez de terrorista; pero el mundo entero los vio defender a Ilich Ramírez; El Chacal quien está purgando condena en Francia por varios actos terroristas.

La cúpula oficialista está fraguando arrebatarle competencias al CICPC para entregárselas a la PNB por razones de control político. Los colectivos tienen las barbas en remojo pues Heiker Vásquez no es el primero en ser ultimado por el Gobierno; son éstas algunas consecuencias a lo interno que pagará el oficialismo.

La Gran Pregunta ¿por qué una entrega terminó en una masacre? A mi juicio privaron 2 razones, 1.- Oscar Pérez le proporcionaba a las fuerzas democráticas un héroe, cuya dimensión los asusta; lo vivieron con Chávez rendido en el 92 y 6 años después electo Presidente. 2.- Hay sectores del oficialismo interesados en fomentar violencia para empujarnos al errático camino de la lucha armada.

Las víctimas de esta masacre pasaron a ser beatos rebeldes, perdieron la vida por un sueño de país distinto. La vergüenza y el dolor no nos paraliza nos impulsa a seguir luchando por la Venezuela decente y democrática.

@joseluispirelar.

Diputado a la Asamblea Nacional.