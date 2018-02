Matrimonios: costumbre o amor

LENIN J. VILORIA - Mucho se ha hablado sobre el amor, también mucha tinta se ha invertido sobre este tema, Filósofos, Médicos, Abogados y sobre todo Poetas hablan y escriben tímidamente de él. Sin embargo son muy pocos los que intentan una purificación del Amor y liberarlo de sus elementos neuróticos y problemáticos, esos que tanto sufrimientos han causado al ser humano. Uno, y estoy convencido que además de ser el más importante es el más común, ya que se ha hecho presente o ha invadido el 90% de las relaciones amorosas, uno de esos elementos que no han permitido un sano funcionamiento de una relación amorosa en donde la pasión sincera, el respeto y la confianza deben de ser las notas principales, uno de esos elementos es el Apego Afectivo, es la dependencia de una persona de otra sin la cual le es imposible vivir, creyendo que se aman lo que verdaderamente existe es una costumbre de estar juntos aun cuando esa relación no les conviene. La Dependencia Afectiva o la costumbre de vivir con otra persona que no le conviene es una Adicción, es una obsesión que tiene las mismas características que cualquier otra Adicción. El adicto a una droga que no le conviene lo primero que tiene que hacer es alejarse o dejar de consumir esa droga, aun cuando la ansiedad y la apetencia de seguir consumiendo esa droga lo agobie. Lo mismo pasa con una relación que no conviene, es necesario, y es lo más correcto, dar finiquito a esa relación, aun de estar enamorado y será el tiempo el encargado de desenamorarlo y ahí mismo, como por arte de magia, se abren las ventanas presentándose grandes horizontes llenos del buen Amor. No quiero con esto propugnar y hacer apología de los divorcios, sino buscar una relación amorosa sana, en donde la libertad personal no se pierda. Conozco de casos tanto de hombres como de mujeres que padecen de Apego Afectivo. Mujeres que son víctimas de violencia tanto física como verbal por parte del hombre a quien aman apasionadamente recitando un conjunto de expresiones como: “ mi existencia no tiene sentido sin él”, “vivo por él”, “él es todo para mí”, “si él me faltara me mataría”. La epidemiologia del apego es abrumante, según los expertos la mitad de las consultas psicológicas se debe a problemas ocasionados o relacionados con dependencia patológica interpersonales. En muchos casos, pese a lo nocivo de la relación, las personas son incapaces de ponerles fin. En otros, la dificultad reside en una incompetencia total para resolver el abandono o la pérdida afectiva. Es decir: o no se resignan a la ruptura o permanecen, inexplicable y tercamente en una relación que no tiene ni pies ni cabeza…Hasta la próxima respetable lector..!!