Maurito Morales superó su récord como goleador

Dimas Albornoz | CNP: 21.548 - En el fútbol menor del estado Trujillo cada día surgen nuevas figuras, jugadores (que gracias a su desempeño en la cancha, su pasión por esta disciplina y la guía de sus entrenadores se proyectan en el tiempo como futuras estrellas del más universal de los deportes.

Un ejemplo de esta afirmación lo constituye Mauro Morales Jr., quien a sus 8 años despunta como un delantero letal al punto de que en el año pasado anidó 59 goles en las redes contrarias dejando atrás su propio récord de 51 tantos en el 2016.

Hijo del ex atleta y ahora entrenador de Kárate Do, el sensei Mauro Morales y de la también karateca Danesa Andara, este jovencito se ha convertido en la sensación en el equipo de la categoría Sub 8 de la Escuela de Fútbol “Orazio Di Rosa” del Club Italven ya que no solo hace goles sino que también los crea con pases precisos para sus compañeros.

Formación

Maurito Morales comenzó a jugar fútbol a la edad de cuatro años, en la escuela del Italven de la mano de sus profesores Leo, Jordán y actualmente con Leonardo Colmenares quienes, además de enseñarle los secretos del balompié, le han inculcado valores como el respeto, la disciplina y el trabajo en equipo.

Estudiando de tercer grado en el Colegio Santa Teresita, nuestra joven figura se confiesa admirador de Lionel Messi, del equipo Barcelona de España y de las Chivas de México y en el futuro, no muy lejano, sueña integrar la selección de fútbol del estado Trujillo y ser llamado a la Vinotinto.

Sus mejores goles

Las últimas tres anotaciones, de las 59 que consiguió el pasado año pasado, las alcanzó en el Torneo Nacional de Fútbol Menor, Tercera Copa Rifel, disputada en Barquisimeto. El primero de los tres lo hizo ante la Academia Rey de Lara, el segundo al Español de Barinas y el tercero de tiro libre al equipo del estado Táchira. El pasado sábado hizo un gol olímpico en un amistoso ante la EDM Fe y Alegría, pero para Maurito Morales su mejor gol fue el conseguido en el campeonato estadal con un tiro desde la media cancha al equipo de le EDM El Country.

Como todo niño de su edad Maurito disfruta el fútbol y se divierte jugando, pero además practica otros deportes como el Kárate Do con el Shihan Henry Guillén en el Dojo Mauro Morales donde ha ido escalando posiciones hasta llegar a cinta verde.

Gracias al apoyo irrestricto de sus padres Mauro y Danesa, su hermanita Camila, su fans número uno, su consentidora tía y demás familiares Mauro Morales aspira consolidar sus estudios de Educación Básica y seguir jugando fútbol, el deporte de sus amores.

En su equipo Sub 8 de la EFM “Orazio Di Rosa”, Maurito es amigo de todos pero destaca que se lleva muy bien con los jugadores Luis Daniel “Chicharito” y con Emmanuel con quienes conforma una trilogía de cuidado a la hora de crear jugadas y anotar goles.