“Me amarraron y me tiraron una bomba”, habla el niño torturado por la GNB

AGENCIA- Freddy González, niño wayuu de tan solo 11 años de edad, habló de lo ocurrido el pasado miércoles cuando fue torturado presuntamente por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). El hecho ocurrió en Maracaibo, estado Zulia.

El menor reveló que trató de correr para alejarse de los efectivos pero lograron alcanzarlo y lo amarraron con una tira. “Corrí muy rápido, pero yo no hice nada. Me quedé parado. Allí me agarraron, me golpearon, me amarraron con una tira y me tiraron una bomba en la espalda. Fueron los guardias nacionales”, señaló al diario La Verdad en presencia de la fiscal 35° del Ministerio Público.

Las declaraciones del joven fueron ofrecidas desde un centro médico de la ciudad donde fue atendido por las quemaduras de primer y segundo grado que produjo el artefacto en su espalda.

Su madre, Deisy González, estuvo junto al menor y contó que no pudo trasladarlo de inmediato a un centro médico porque no contaba con los recursos para hacerlo.

"Pobrecito, en la noche no pudo dormir. Le dolía la cabeza y la garganta, pero yo no tenía dinero para llevarlo al hospital”, confesó.