“Me considero un genio estable”

En ‘Fire and Fury’, de reciente publicación, el periodista Michael Wolff afirma que Trump no está en sus cabales para ser presidente. Citando a sus trabajadores, lo pinta como desinformado y errático. Incluso tiene pérdidas de memoria, afirma. En una entrevista en la televisión, el autor afirmó que todos dijeron que “es como un niño” que precisa “gratificación inmediata”. “Todo gira en torno a él”, lanzó. “No lee, no escucha”, “dicen que es un imbécil, un idiota”, seguía.