Media quincena para un kilo de carne

Para varios carniceros encuestados, la fiscalización de los precios por parte de la Superintendencia va solo en contra del carnicero y no de los distribuidores que venden la carne a precios exorbitantes. Exhortan los comerciantes a buscar solución a este tema, ya que si no se ajustan adecuadamente en pro de entregar productos a la ciudadanía, en menos de un mes no habrá carne en los mostradores de las carnicerías