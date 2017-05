Médicos denuncian colapso total del HJGH

RAFAEL ANDRÉS BRICEÑO | CNP: 21.613 - Una verdadera bomba de tiempo explotó ayer a las afuera del Hospital “José Gregorio Hernández” de la ciudad de Trujillo luego de que los médicos residentes en este centro de salud salieran molestos de una reunión convocada por la directiva del nosocomio para debatir sobre la crítica situación que presenta el Hospital, donde a los medios de comunicación se les prohibió su ingreso, mostrando así el grado de censura para que no se sepa todo lo que ocurre de verdad dentro de las áreas del HJGH.

“El miércoles se murió un paciente por falta de insumos, así de grave estamos, nosotros los médicos tenemos el conocimiento, pero no los insumos para salvar vidas”, declaró el Dr. Pompeyo Barrios, jefe de emergencia del HJGH, por lo que esta reunión es de suma urgencia para que autoridades de Fundasalud tome cartas en el asunto en solucionar de inmediato esta escasez que mata al pueblo.

“No estamos ligados a la política, salimos a las calles para que el pueblo constatara lo que pasa en el Hospital” subrayó la Dra. Maritza Paredes, quien no quiso que la lucha de los galenos sea tomada como política, ya que este problema afecta a todos sin distinción de clases, clero o inclinación política.

Los galenos piden al gobernador Rangel Silva y a la Dra. Liliana Torres, presidenta de Fundasalud, tomar estas denuncias y pronunciamientos en cuenta para trabajar articuladamente en pro de la salud del pueblo, porque se están muriendo personas por falta de insumos.

¿Y la visita de los concejales?

Como ya se había informado por los medios regionales, para el día de ayer se tenía prevista la visita aprobada por unanimidad en la Cámara Municipal la visita de concejales trujillanos con la finalidad de buscar solución a las irregularidades dentro del HJGH. La comisión integrada por los ediles Yonny Perdomo, Fernando castellanos y Teo Lara iba a ser acto de presencia en la reunión pautada por la directiva, pero solo el concejal Lara se presentó, por ende se suspendió sin conocer para cuando se retomará dicha actividad.

Comenta: Teo Lara, concejal de Trujillo: “Hoy (ayer) teníamos prevista la visita al HJGH tres concejales y solo me presente yo, porque mis homólogos chavistas tuvieron miedo de constatar lo que pasa en el Hospital”.

Alzan su voz los galenos

Diego Carrizo, médico de emergencia: “No tenemos insumos, no tenemos nada para atender al paciente, necesitamos ser escuchados para que esta crítica situación se solvente, porque estamos ante un problema enorme y es que aunque tengamos muchos conocimientos en el área de la medicina, no tenemos medicamentos, una buena infraestructura y nada de herramientas para salvar vidas”

Roque Barrios, médico de traumatología: “Es la primera vez que salimos a la calle a buscar a los medios de comunicación para que el pueblo trujillano sepa lo que está pasando dentro del Hospital José Gregorio Hernández, queremos reunirnos con Fundasalud para poder buscar una solución urgente al tema de insumos que estamos críticos. La emergencia de adultos y UCI no está funcionando, hay bacterias por falta de limpieza en estas áreas. Estamos trabajando incluso arriesgando nuestras propias vidas”

Luisana Aguirre, médica de UCI: “Para hoy el Hospital de Trujillo no puede laborar como un Hospital tipo III porque todas sus áreas están cerradas, si acaso llegamos en este centro médico a una atención ambulatoria, porque no funciona las principales áreas de atención médica especializada, podemos atender un resfriado común, pero atenciones de urgencia no podeos, porque no hay suministros. Aquí está el personal que atiene a los cientos de pacientes que llegan pero sin nada que solo nuestras manos y así no se van a curar sus malestar o enfermedad”

