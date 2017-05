Médicos denuncian emergencia hospitalaria en Trujillo

CARLOS BRICEÑO CONTRERAS CNP: 23.325| WEB- Estudiantes y médicos del Hospital "José Gregorio Hernández", en el municipio Trujillo, y del Hospital Universitario "Dr. Pedro Emilio Carrillo", en Valera, estado Trujillo, protestaron este jueves tras la falta de medicamentos e insumos, y para denunciar la contaminación en los centros de salud en esta región andina.

Apostados en las cercanías del parque Los Ilustres, los galenos aseguraron que tal como lo ha denunciado el diputado a la Asamblea Nacional, Conrado Pérez Linares, en los espacios del hospital de Valera la contaminación se evidencia con la presencia de roedores, gusanos y demás animales, pues además de la falta de medicamentos, ni siquiera cuentan con materiales para el aseo del sitio.

Ante esta contaminación -aseguraron- se ha generado la muerte de varios neonatos. En reiteradas oportunidades el parlamentario trujillano ha manifestado la muerte de más de 40 bebés y, aunque los doctores no especificaron la cantidad de recién nacidos muertos, afirmaron que sí se ha producido el deceso de varios neonatos.

Aunado a esto, exhortan al Gobierno nacional para que se aboque a esta situación que, a su juicio, únicamente afecta a las personas que se dirigen a estos centros asistenciales por no contar con los recursos para ser atendidos en clínicas privadas.

Emergencia hospitalaria

En el municipio Trujillo, los doctores también tomaron las calles con sus batas blancas para reclamar la carencia de medicamentos en el Hospital José Gregorio Hernández, lo que les dificulta atender los casos de emergencia.

"No tenemos insumos, no tenemos nada para atender a los pacientes. Necesitamos ser escuchados para que esta situación crítica se solvente (...) Aunque tenemos conocimientos en el área de la Medicina, no contamos con medicamentos, buena infraestructura, ni nada para poder salvar vidas", declaró el médico residente Diego Carrizo.

En este mismo orden de ideas, el especialista en traumatología, Roque Barrios, manifestó que es la primera vez que salen a la calle para que los trujillanos conozcan la realidad del hospital; al mismo tiempo, solicitó una reunión con representantes de la Fundación Trujillana para la Salud (Fundasalud) con el fin de buscar una solución al tema de insumos.

"La emergencia de adultos y la UCI no están funcionando, hay bacterias por falta de limpieza; nosotros trabajamos, incluso, arriesgando nuestras vidas", denunció.

El próximo lunes, los médicos trujillanos se concentrarán en Valera para trasladarse a la Fiscalía del Ministerio Público, donde entregarán un documento para denunciar esta situación, y posteriormente​, marcharán hasta el Hospital Universitario "Dr. Pedro Emilio Carrillo" (Hupec).

Con información de Noelia Orozco y Andrés Brisbarán.

Detalles de ésta y otras informaciones en la edición impresa de este viernes.