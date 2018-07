“Medidas del gobierno nos seguirán hundiendo”

Marianela Mavares CNP 6115 - El presidente Maduro ha anunciado una serie de medidas que podemos calificar de aisladas, que no contribuyen para nada a solventar la grave situación que estamos viviendo.

“Ninguna de estas medidas van a ir en función de mejorar lo que realmente necesitamos en el país como es la recuperación del poder adquisitivo de los venezolanos”.

La afirmación corresponde a María Carolina Uzcátegui, presidenta de Consecomercio (Consejo Nacional del Comercio y los Servicios).

Mayores males

Considera Uzcátegui que esas medidas no van a parar la hiperinflación ni ninguno de los diferentes males que nos aquejan, como por ejemplo el tema de la reconversión monetaria, que viene a eliminarle cinco ceros a la moneda, que ya en un principio había anunciado que iban a eliminarse tres ceros y ahora lo llevan a cinco ceros, que no soluciona nada.

Los venezolanos hace rato ya le habíamos quitado los tres ceros a la moneda y ya nadie habla de cifras como de cinco o diez millones sino de cinco y diez mil, que nos llevó a entender que no importa cuántos ceros tenga la cifra porque el problema se siguió profundizando, dijo la empresaria trujillana.

En ese sentido nos parece inaudito que un refresco cueste más que el salario mínimo del venezolano, adicionó,-porque la inflación ha seguido creciendo y su poder adquisitivo se ha ido deteriorando cada vez más y el país se sigue hundiendo más y más, sin que el gobierno entienda que lo que está haciendo está mal y nos ha llevado hasta donde estamos.

Con este panorama y con las nuevas medidas anunciadas por el gobierno cómo se prepara el sector empresarial para afrontarlo.

Es una situación complicada porque ya habíamos hecho el ajuste y el etiquetado de los precios de los productos con tres ceros menos y ahora, nos corresponde hacerlo con cinco cero menos, lo que es un poco más engorroso, porque costará visualizar cualquier cifra, por ejemplo seis millones quitarle tres ceros es fácil, pero quitarle cinco cero no lo es de forma sicológica, porque el esquema matemático requiere de unidades, decenas y centenas y esa son las tres formas de visualizar las cifras que en este caso no vemos con claridad.

Ahora, el gobierno nos dice que se eliminará cinco ceros lo que resulta un proceso más engorroso y no vemos ninguna forma de información, mecanismos ni campaña ni de los medios oficiales ni privados para explicar el nuevo cono monetario o de reconversión, acotó Uzcátegui.

¿El nuevo cono monetario ya está en los bancos?

El nuevo cono monetario no está en los bancos no ha llegado ninguno de los nuevos billetes y solo faltan tres semanas para su entrada en vigencia y el gobierno no hace nada fácil su implementación.

Creemos que nuevamente el gobierno hará lo que hizo con el billete de cien, que lo postergó varias veces y de seguro así veremos como el ejecutivo nacional nuevamente postergue esta reconversión y cuando finalmente la lance será una reconversión que tendrá menos cero de los que tenemos ahora, porque no se ha arreglado el problema de fondo y la verdadera causa del problema, recordó la declarante

¿Cuál es la verdadera causa de este problema?

Es el desorden fiscal y la emisión de dinero sin respaldo, la baja de producción privada y pública, la producción petrolera está en el suelo por lo tanto no hay ingreso en el país que nos ayuden a sustentar la economía. Tampoco hay producción de otros rublos, porque somos un país mono exportador por lo tanto dependemos de un solo tipo de renta que es la petrolera y está en el suelo.

Si no tenemos ingresos y los gastos se incrementan, hay desorden en ese gasto, pues vamos a seguir teniendo una hiperinflación, la peor de la Latinoamérica que se compara con la Alemania, de la segunda guerra mundial, donde se vivieron momentos críticos, estamos viviendo situaciones de guerra sin tenerla, apuntó la entrevistada.

¿La población que puede hacer al respeto?

La tarea de los ciudadanos es presionar para que Venezuela tenga el cambio que se merezca. No es posible que el gobierno insista en aplicar diferentes fórmulas que no ayudan en nada.

¿Qué opina del censo de vehículos a través del carnet de la patria?

Ahora habla de dicho censo de vehículos, pero qué va a pasar con las empresas y todos tenemos que alinearnos a dicho carnet, porque todo lo hacen con un tinte político. No hay venezolanos ni de primera ni de segunda todos merecemos un trato por igual y si requieren de algún tipo de identificación para eso tenemos el Rif donde está todo tipo de información acerca de las empresas e incluso de las personas, dirección, datos personales; también tenemos nuestra cédula de identidad donde están nuestros datos.

Es decir, agregó, ya el gobierno posee suficiente información sobre nosotros, entonces por qué hacer un gasto adicional en la cual nos van a obligar a insertarnos en un mecanismo del carnet de la patria que no tiene sentido de ser.