Medirán fuerzas líderes chavistas

ENDERLIN HERNÁNDEZ. En silencio comenzó ayer la precampaña para las elecciones presidenciales del 20 de mayo, donde a su vez se escogerán los representantes de los Consejos Legislativos y Concejos Municipales. En el estado Trujillo aún no se conocen los nombres de los aspirantes a las distintas curules; por parte de la oposición se presume que no se inscribirán candidaturas, dada la negatividad de sus autoridades a participar en unas elecciones convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente y donde no existen las condiciones y garantías democráticas para unos comicios libres y transparentes.

No obstante, se espera el pronunciamiento de la dirección nacional de la alianza opositora para confirmar si presentarán candidatos o mantendrán su postura.

Mientras tanto, dentro de las filas oficialistas trujillanas -se pudo conocer a través de una fuente digna de todo crédito- la escogencia de los candidatos al Consejo Legislativo estará bajo la potestad del máximo líder del Partido Socialista Unido de Venezuela, gobernador Henry Rangel Silva, y en lo que respecta a las Cámaras Municipales, la responsabilidad recae en los alcaldes y alcaldesas de las distintas jurisdicciones.

Medición de fuerzas

Ahora bien, dentro de lo que se denomina el proceso revolucionario en el estado Trujillo existen dos corrientes que tienen gran peso político y cuya decisión jugará un papel fundamental en la escogencia de los candidatos a las Cámaras Edilicias, la primera de ellas está representada por el Gobernador Rangel Silva y la siguiente por el ex mandatario Hugo Cabezas, los alcaldes que comulgan con cada una de estas tendencias serán quienes tengan la última palabra.

Cronograma electoral

El Poder Electoral –hasta el cierre de esta nota- no había publicado el cronograma reprogramado del proceso de elecciones. En las últimas declaraciones, los representantes del órgano rector dejaron claro que en las próximas horas anunciarán al país la reprogramación de las actividades, para garantizar la viabilidad técnica de los comicios. Asimismo el organismo decidió extender el Registro Electoral (RE) desde el 1° hasta el sábado 10 de marzo.