PRENSA ULA-NURR / Ymarú Pachano | CNP: 7914 - Recientemente comenzó a operar el comedor de la Universidad de Los Andes, Núcleo Universitario “Rafael Rangel”, con una nueva empresa concesionaria.

A los fines de mejorar la calidad del servicio y la atención de los estudiantes, las autoridades han realizado las gestiones respectivas, según lo informó el vicerrector-decano de la ULA-NURR, Hebert Lobo.

En tal sentido, se reunieron con la representante de la Asociación Cooperativa y Suministros Clipper, R.L., empresa que ganó la licitación convocada por el Vicerrectorado Administrativo de la ULA en el mes de diciembre; así como con el Comité de Usuarios, integrado por los representantes de todos los movimientos estudiantiles del NURR a los fines de coordinar las acciones a emprender en esta nueva etapa del servicio.

“Aspiramos recuperar el prestigio y nombre que tenía el servicio del comedor que era un emblema nacional históricamente, pero que en los últimos años había perdido en calidad del servicio; los estudiantes tenían razones para quejarse”.

De acuerdo a las declaraciones aportadas por el Vicerrector-Decano, en las reuniones se estableció que se va a servir en las 4 líneas disponibles, con el fin de agilizar el servicio. Además se está completando una jornada de recuperación de los equipos de refrigeración, almacenamiento, marmitas y cocinas; y se incorporaron unos hornos para pan y pizzas. “Hemos planteado y la empresa aceptó que la cena sea distinta al almuerzo, que no se siga repitiendo como hasta ahora. Eso es importante porque los estudiantes tienen derecho a contar con servicio adecuado. Hablamos de la cantidad adecuada y de productos diversos, para variar el menú desde el punto de vista nutricional. Con ello esperamos que los estudiantes puedan rendir académicamente… En caso que no lleguen productos cárnicos a tiempo, no detendrán el servicio, sino que con sus recursos suplirán la deficiencia. Se ha hecho un gran esfuerzo, eso nos abre buenas expectativas en relación al servicio”.

Esto fue ratificado por la representante de la concesionaria, Arleni Torrealba quien dijo que “venimos a dar lo mejor de nosotros con mucho amor y dedicación, vamos a garantizar a la comunidad un buen plato, la bandeja completa como Dios manda. Tenemos experiencia con otros comedores y venimos a aportar a esta comunidad”.

Bienvenida de los estudiantes

Con la puesta en marcha del servicio, la empresa que tiene a su cargo 52 trabajadores ofreció un agasajo a los estudiantes, con la presentación de un grupo musical en vivo que animó el compartir del primer almuerzo en el comedor universitario del año.

Durante la actividad, los representantes de los diferentes movimientos estudiantiles del NURR que conforman el Comité de Usuarios dieron la bienvenida a la empresa Asociación Cooperativa y Suministros Clipper, R.L., exhortando a los compañeros universitarios a no sólo hacerles llegar las quejas, sino a tomar conciencia y contribuir en el mantenimiento de las instalaciones y hacer un buen uso de los utensilios que fueron sustituido por menaje como se hacía tradicionalmente, corroborando la aceptación durante la prueba que se hizo previamente entre los miembros de la comunidad.