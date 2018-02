Mejorarán servicios en Tulio Febres Cordero

Massiel Viloria | CNP: 10.587 - En una entrevista realizada recientemente en el despacho de la alcaldesa del municipio Tulio Febres Cordero del estado Mérida, Ana Rivera, ofreció un resumen de las acciones ejecutadas durante su primer mes de gobierno, así como algunos proyectos que estará realizando en pro del ayuntamiento, afianzándose en el mejoramiento de los servicios públicos, alimentación y seguridad.

Rivera, destaco en primer momento el problema de la recolección de basura y desechos sólidos, a lo cual pido disculpas al colectivo, explicando que la acumulación de basura desde hace varios días se generó por razones de fallas en los camiones compactadores y ciertos impedimentos en el vertedero de Mazpa, sin embargo, la solución de problema ya se canalizo con el apoyo del alcalde del municipio vecino Yonys González.

En el mismo orden de ideas llamo a los pobladores para que tenga uso de conciencia a la hora de seleccionar los desechos, ¨el llamado es a las personas para que seleccionen muy bien la basura, es decir no deben arrojar en las pipas escombros o ramas, trocos a fin de que podemos rendir en el servicio y no dejar que la basura se nos deposite en las calles¨. Reseño.

¨Desde el mismo 11 de diciembre, cuando asumí conducir este gobierno revolucionario y bolivariano en Tulio Febres Codero se ha hecho un despliegue de seguridad con los cuerpos policiales en las calles y avenidas principales, así como en las instituciones educativas y hemos visto resultados; en cuanto al problema del alumbrado público nos reunimos con el ingeniero a cargo de Corpoelec, ya tenemos todas las herramientas solo nos falta el camión cesta, el cual ya se encuentra en un taller de Caja Seca, y pues vamos aportar una ayuda para ponerlo en funcionamiento y se pueda hacer el trabajo y reimpulsar la misión cocuyo¨. Menciono Rivera.

Mitigara el sobre precio de los alimentos

En cuanto a los comerciantes acoto la alcaldesa que se ha sostenido una serie de reuniones a fin de atender solicitudes e inquietudes. ¨Voy a trabajar para garantizar al pueblo que me eligió respuestas a sus necesidades, y me preocupa como de forma brutal son abusados con el costo de los alimentos, entonces entiendo que hay una serie de situaciones que los comerciantes me plantearon y que llevare a la presidencia porque entre todos debemos buscar soluciones, pero no podemos seguir permitiendo que el consumidor siga siendo golpeados¨. Puntualizo Rivera.

