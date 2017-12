Mejores condiciones económicas desean los trujillanos para el 2018

Dimas Albornoz | CNP: 21.548 - Con una enorme lista de buenos deseos los habitantes de la ciudad de Valera esperan con ansiedad que finalice este fatídico y conflictivo año 2017 y la llegada del 2018 con nuevas perspectivas donde el deseo unánime es un cambio de la situación económica del país.

El año se acaba, ya agoniza 2017 y los últimos minutos del año viejo seguramente servirán para encontraran un espacio para la reflexión siempre con la natural aspiración de un cambio de rumbo en tanto en lo político como en lo económico.

Una de las principales aspiraciones de los moradores en la ciudad de las siete colinas está centrada en la legítima aspiración de que haya más comida, mejores ingresos para los grupos familiares.

Aunque el comienzo de año no ofrece datos alentadores debido a la inflación, escasez de alimentos, inflación, racionamiento de combustibles y a la falta de efectivo debido a las limitaciones que el gobierno ha impuesto a las instituciones financieras los valeranos no pierden las esperanzas de un futuro mejor.

Para pulsar la opinión y las aspiraciones y perspectivas de los ciudadanos en proyección hacia el año que está por comenzar salimos a la calle para conocer las más sentidas aspiraciones.

Voces de la gente

“Primero deseo y aspiro que la situación económica mejore” dijo la licenciada María Elena Valera. Para esta profesional escuqueña es urgente que el gobierno mejore la producción de alimentos bienes y servicios y en general que se eleve el nivel adquisitivo de los venezolanos.

Por su parte el locutor Manuel Zambrano expreso su esperanza de que Venezuela supere los altos índices de escasez e inseguridad. Deseo que en el 2018 todo sea mejor y especialmente que se recupere la economía”, manifestó Zambrano.

“Que mejore la situación económica del país”, respondió de entrada el señor Rodolfo Blanco, residenciado en el sector La Floresta. “Ojalá que al iniciarse el nuevo año el gobierno municipal arranque a trabajar en beneficio de la ciudad”, dijo este trabajador.

Para finalizar consultamos la opinión del primer vice-presidente de Fedecámaras Trujillo y director de Conindustria, Nelson Monreal, quien manifestó que en el año que se inicia “los empresarios y los industriales en Venezuela seguiremos apostamos a un cambio que recupere la economía venezolana, para que el ciudadano pueda progresar”. “La inflación no es una enfermedad sin cura, y de hecho tiene una solución relativamente rápida, pero necesita la experticia, la disponibilidad política para entender que tienes que buscar un modelo económico viable, un modelo liberal donde el estado supervise y no interfiera en la máxima económica, que es la oferta y la demanda”, expresó el ex presidente de Acoinva.