Mensaje a los abstencionistas

Pascual Villegas - Como venezolano demócrata, comunicador social, docente y preocupado por la grave situación política, económica y social que nos aqueja, me dirijo, muy respetuosamente, a ustedes, los abstencionistas, con el fin de exhortarlos a que el día domingo, 15 de octubre de este año 2017, concurran masivamente al Centro Electoral que les corresponde y voten, en la Mesa Electoral respectiva, por el Candidato o Candidata de su preferencia. Hago este exhorto, porque estoy convencido de que Venezuela, hoy más que nunca, necesita que todos los ciudadanos inscritos en el Registro Electoral Permanente participen en las “Elecciones Regionales 2017”.

¿Por qué deben participar? Sencillamente, porque el Artículo 63 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) dice, a la letra: “El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante elecciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional.” Como se puede ver el derecho al sufragio hay que ejercerlo; no se debe soslayar (evitar). Este Artículo les permite a los ciudadanos participar en la esfera social y política venezolana.

En la esfera social los ciudadanos tienen el derecho a la participación en: Juntas comunales, en la fiscalización de las empresas de servicios públicos, en la educación, en la salud y en la protección de los servicios colectivos. Y, en la esfera política se tiene el derecho de participar en la conformación, el ejercicio y el control del poder político; mediante los siguientes mecanismos: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa, la revocatoria del mandato, el control político del Presidente de la República (por parte de la Asamblea Nacional) y el control constitucional (ejercido por cualquier ciudadano para demandar la declaratoria de inconstitucionalidad de una ley expedida por facultades extraordinarias). Lo dicho evidencia, entonces, que, solamente, ejerciendo el derecho al sufragio se le puede dar vida y legitimidad a la democracia participativa y protagónica, de la cual habla la CRBV en el Preámbulo.

Lo dicho líneas arriba, amigos abstencionistas, es supremamente importante y debe tomarse muy en cuenta en tiempos de elecciones; sobre todo, lo atinente a la esfera política y máxime en esta época de tantas dificultades y problemas. Dificultades y problemas de índole política, económica y social; pero, mayormente de índole política. Pues, el sistema político de Venezuela es democrático (de derecho), porque así lo define, a la letra, la CRBV; no obstante, el sistema político ha sido transformado a la fuerza (de hecho), por quienes gobiernan, en un sistema, dizque “socialista”; todo a pesar de que en el texto de la CRBV no aparece la palabra “socialismo del siglo XXI o bolivariano”, como también suelen llamarle, en ninguna de sus páginas.

Antes de finalizar este mensaje, destinado a los abstencionistas, considero conveniente explicar quiénes son los abstencionistas y qué se entiende por abstención. Veamos: Abstencionistas son aquellas personas que, teniendo todas las facultades y cumpliendo con todos los requisitos para ejercer el derecho al sufragio, no acuden a votar en unas elecciones y, además, les aconsejan a otras personas que no voten. O, dicho de otro modo, abstencionista es quien renuncia a emitir un voto durante un proceso de votación. Y, abstención (para decirlo en un lenguaje científico) es el acto mediante el cual un grupo numeroso de votantes decide no ejercer su derecho al voto, en unas elecciones. Unos prefieren quedarse en casa aunque tengan la Mesa Electoral donde les corresponde votar, a “pata de oreja” y, otros, están presentes en el Centro Electoral; pero no votan. En ambos casos, estos abstencionistas se atienen al resultado del voto de los electores que sí votaron.

Les dejo, hasta aquí, este mensaje, a mis carísimos amigos abstencionistas, con la esperanza de que lo lean con atención y, en consecuencia, reflexionen sobre la importancia de ejercer el derecho al sufragio. Derecho que les permite, además de ejercer un derecho constitucional, reflejar una postura política, a través del voto. Postura que les da la oportunidad de propiciar un cambio político en el modo de gobernar el país o mantener el modo actual. Una abstención generalizada pone en peligro el bien público de la Democracia.pv