Mentiritas frescas

José Antonio Román G.

"El pecado no es mentir, lo es, no saber mentir", P. Jesuita

Leyendo el Diario El Tiempo (22/ 01/ 18) leo con estupor, a un "ministro" junto a la primera autoridad del estado, anunciando medidas a una población de personas, de la comunidad, diciéndoles que deben olvidarse de Mercal y que se ponga a producir, para que tenga de donde comer. Me pregunto: cómo pueden en esa comunidad, cultivar sus alimentos? Tiene terreno fértil para hacerlo?, Tienen semillas y abono para la tierra?. Qué van a sembrar?. Cuántos meses deben esperar para la cosecha? Les alcanzará lo suficiente como para esperar la próxima cosecha?. De dónde sacan el dinero, para obtener algo de lo anterior?. Das pena ajena cuando engañas a estos pobladores, pobres de solemnidad, que apenas les alcanza su salario (sí es que trabajan), para dos o tres productos de la cesta básica. Realmente la capacidad de sorpresas se nos acabó. Rebosaste el envase, fue la última gota. Creen Uds. qué todas esas personas te creyeron la cantidad de embustes, seguro te entregaron papeles con solicitudes de algo, esos papeles van directo al cesto de la basura, no hay tiempo para leer lo que los "pendejos" piden a Ud. Un viaje expreso en un Jet del gobierno, que una hora de vuelo cuesta U$S 10.000, como mínimo, eso es como "echarle cebo a los gatos". De ahí salieron a celebrar, con finas bebidas y una mesa de comedor llena de los finos manjares, riéndose a carcajadas de la osadía del día. Justamente escoges al estado más deprimido del país, en el cual el hambre "juega garrote". Acaso te enseñaron los niños desnutridos del barrio, las embarazadas sin control prenatal, la gente pidiendo medicinas y comida. Seguro que lo primero que pediste fue el carnet de la patria, para poder acceder a sus pedimentos. Las famosas cajas del CLAP, obtenidas a dólares de Bs 10, que les salen a Bs 2.500, las venden a 25.000 bolívares, más 5.000 de flete, más 5.000 de comisión, Productos de mala calidad, algunas veces vencidos, leche de color amarillo,!! Dónde se ha visto semejante barbaridad!!!. Realmente la capacidad de asombro se nos agotó. Hoy día tenemos que hacer milagros, para que las cuatro "lochas" que ganamos trabajando y, duro, nos medio alcancen para llevar a casa algo de comer. Ciudadano ministro, soy un jubilado y, la pensión del IVSS que coticé durante 35 años de trabajo y la miseria de jubilación, no alcanzan para comprar la(s) medicina(s) que a diario necesito. Afortunadamente tengo una muy buena Especialidad, con la que logro mantenerme a duras penas. Otros Colegas, por cuestiones obvias no ejercen la profesión y hacen milagros, con la miseria que mensualmente depositan en la cuenta bancaria que por ley, corresponde.

Romanera2000@hotmail.com