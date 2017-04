Merkel esperanzada en triunfo de Macron

AGENCIA - La canciller alemana, Angela Merkel, expresó su esperanza en que el candidato socioliberal Emmanuel Macron gane la segunda vuelta de las elecciones francesas del 7 de mayo y "se convierta en un presidente fuerte".

En declaraciones que publica este viernes el grupo mediático Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), Merkel subrayó que la amistad germano-francesa "es irrenunciable para ambos países, pero sobre todo también para la Unión Europea (UE)", citó Efe.

Expectativa

Por otro lado, no se mostró contraria a debatir nuevos esfuerzos económicos en el marco de la UE y, a la pregunta de si eso incluiría un mayor apoyo por parte de Alemania, Merkel se limitó a responder: "Ya veremos, realmente no me puedo anticipar a las conversaciones con el próximo presidente francés".