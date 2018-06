México Brasil y Alemania al ruedo

Gabriel Montenegro - A continuación los partidos de hoy en la Jornada 3: Los platos fuertes Alemania contra Corea, México y Suecia y Brasil que se medirá a un equipo serbio no muy vistoso. El más comprometido, aunque muchos no lo crean es México, ya que debe ganar a Suecia, porque si Alemania gana y ellos pierden las cosas se les pondrán muy feas a pesar de que llevan dos triunfos. Esta jornada es decisiva. Corea del Sur vs Alemania, miércoles 27 de junio a las 16:00h. México vs Suecia, miércoles 27 de junio a las 16:00h. Suiza vs Costa Rica, miércoles 27 de junio a las 20:00h.Serbia vs Brasil, miércoles 27 de junio a las 20:00h.