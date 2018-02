“Mi hijo no conocerá a su padre porque la policíalo asesinó”

“Mi esposo no era ningún delincuente, mucho menos el líder de una banda”, relató a la prensa la viuda de JhongleiberHosney Montilla Valderrama (22), quien se encontraba ayer por la mañana en las afueras de la morgue del Hospital Universitario Pedro Emilio Carrillo, en espera que entregaran el cuerpo de quien fue su pareja sentimental.

Las autoridades informaron que el Jhongleiber había sido abatido en un enfrentamiento con la policía el pasado sábado en un terreno del sector La Laguna, parroquia Sabana Grande del municipio Candelaria, donde el sujeto era investigado por presuntamente ser el líder de una banda denominada “El Gley”, dedicada a robar a transportistas de carga pesada en los reductores de velocidad, ubicados en los límites entre Pampán y Candelaria.

Pero la esposa refutó la versión policial y aseguró que a Jhongleiber llegaron a matarlo en la casa de su suegra. Al respecto comentó: “mi esposo fue a la casa de mi mamá a llevarme un café para luego ir a trabajar, en ese momento llegó la policía lo detuvo y a nosotros nos obligó a meternos a la vivienda”.

La declarante especificó que Jhongleiber no opuso resistencia, sin embargo los oficiales se lo llevaron para el patio de la casa, donde se escuchó una detonación causada por un arma de fuego, mientras eso ocurría a la morada ingresaron más policías, encerraron a cuatro niños en un cuarto, mientras revisaban la casa.

“A mi una oficial femenina me golpeó, mientras su colega me apuntó con un arma y me dijo que si no me quedaba quieta me iba a matar, se llevaron dinero en efectivo y hasta la comida”, mencionó la informante.

En su relato precisó que Jhongleiber era de Maracay y tenía apenas tres meses en tierra trujillana, donde trabajaba comercializando productos lácteos en particular suero, tenía un hijo de cuatro años y otro que viene en camino.

“Mi segundo hijo no conocerá a su padre porque la policíalo asesinó”, recalcó la dama, quien además manifestó que al muchacho le sembraron un arma para inculparlo.

Por último dijo que Jhongleiber no tenía ningún tipo de relación con alías “El Buche”, quien fue arrestado el día viernes y al parecer tenía vínculos con el hoy occiso.

Investigaciones

Quedará en manos de las autoridades hacer las investigaciones correspondientes. Vale destacar que “El Buche”, es procesado ante el Ministerio Público y sus declaraciones permitirán esclarecer el caso.