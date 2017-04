Mi posición:… ¡Soy opositor!

Pittsburgh.- El flamante receptor venezolano de los Piratas de Pittsburgh, Francisco Cervelli,en los últimos días ha mostrado su preocupación por la situación que actualmente atraviesa Venezuela, a la que cataloga de “dictadura”.

Cervelli, que recientemente representó a Italia en el Clásico Mundial de Beisbol 2017 por su doble nacionalidad, asegura que apoya a su país desde la distancia y ha dejado muy claro su dolor, sobre todo en su más reciente publicación en Instagram en la que abiertamente se identifica como “opositor de la dictadura”.

“A mí no me importa tener que fijar mi posición ante todo lo que está pasando y lo que he visto en Venezuela. Yo soy opositor”, escribió el cátcher junto a una imagen con fondo negro que dice la palabra Venezuela.

El oriundo del estado Carabobo aseguró que se opone a todo el sistema venezolano “al hambre, a la falta de medicinas, a la inseguridad, al irrespeto, al creer que la ideología que tú crees es la única que existe y la correcta”.

En medio de su emotivo texto también destacó que se opone a que en "su país se encuentren con más armas que bates de béisbol” y cerró con una pregunta bastante directa: “¿Que más hace falta para demostrar que en Venezuela hay dictadura?”.