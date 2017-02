CARACAS / AGENCIA - Oswaldo Álvarez Paz, ex candidato presidencial y dirigente político, contó las incidencias ocurridas hace 25 años cuando fue detenido por efectivos militares bajo el mandato del presidente fallecido, Hugo Chávez, el 4 de febrero de 1992.

Álvarez Paz aseguró que los militares venezolanos “sufren los mismos problemas del ciudadano común, solo que ellos tienen que guardar silencio y no pueden declarar a los medios y expresar sus molestias hacia este gobierno”.

El primer mandatario regional elegido por voto directo, secreto y universal en 1989 en Zulia aconsejó a la MUD que definan con claridad el objetivo de esta lucha aunque, porque a su juicio, “ya sabemos lo que piensa el gobierno con relación de las elecciones”.

“El objetivo debe ser salir del gobierno en el menor tiempo posible tratando de generar el menor trauma al país y enfilar a todos los grupos partidistas, políticos y de la sociedad civil, empresarios, Iglesia, universidades; todo en esa dirección ese es el objetivo y de esa ruta no nos puede sacar nadie, si no lo hacemos, vamos a seguir en esto que estamos viendo un ping pong interminable que no tiene respuesta inmediata”, sostuvo el ex dirigente del partido Copei.