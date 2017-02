Félix Maldonado - A lo largo de la historiografía venezolana desde sus orígenes como República, inclusive como herencia de la colonia, encontramos la presencia omnímoda del caudillismo y militarismo en la vida política, económica y social de nuestro joven país aún inclusive en la propia colonia, es el criterio del politólogo Joel Ramón Pérez.

¿Por qué usted dice que el Caudillismo y Militarismo ha sido una desgracia para la Republica?

Sin duda, que estudiar los orígenes del país parte por analizar el papel preponderante del liderazgo caudillista y militarista y cómo se fue conformando la arquitectura institucional a lo largo y ancho del proceso sociopolítico. En tal sentido, en nuestra región andina, por ejemplo, se fue configurando una cultura de herencia en dos instituciones, la Iglesia y el ejército de la época, lo que permitía el ascenso social de aquellas familias que se encontraban en pobreza extrema y el único aliciente esperanzador para dicho ascenso social era el sector militar o el clero, ambos caudillos del naciente entramado social de la época.

¿Y por qué se da esa relación del fenómeno Caudillo- militarismo?

En primer lugar, era costumbre elegir al caudillo de la milicia para organizar expediciones militares contra las sublevaciones étnico-sociales y las amenazas de potencias enemigas de España y, más concretamente, podemos señalar que el fenómeno surge por la necesidad de las élites de poseer un líder de turno “fuerte” que preservara los intereses de la burguesía en la constante diatriba bélica por el poder de las regiones. Es por ello, que el marco conceptual referente al fenómeno del caudillismo está tan imbricado con la formación de la estructura militar que es imposible disociarlo de ambos aspectos.

¿En realidad, ¿cuál ha sido el papel en el tiempo de los militares en la vida institucional de república?

De suma importancia esa pregunta ya que me permite reafirmar ciertas verdades, es decir, desde 1811 hasta hoy día, la suma de años de gobiernos presididos por militares (dictaduras o no) o bajo su égida, alcanza a 151, mientras que los civiles a 49 años. De manera pues, que es innegable la influencia que ha tenido el militarismo en la historia y cultura política de Venezuela. Para ser exactos, de un total de 51 presidentes que ha tenido Venezuela en 203 años de vida republicana, 28 han sido militares y 23 civiles, aunque de estos 23, cuatro estuvieron a las órdenes de un militar con casi ninguna autonomía. Evidentemente no pretendo detenerme en quienes fueron, pero tan solo hay que echarles una mirada detenida a estos hechos y nos darán la razón.

¿Cómo vivimos el militarismo en la realidad de nuestro país?

En la actualidad, el papel de los militares es la herencia de nuestra historiografía, algo que se creía superado por la única fracción de tiempo cívica de la vida institucional como nación como fue el llamado “Pacto de Punto Fijo”, creo las bases para que 40 años de democracia procuraran el avance de mayor progreso cívico en todos los órdenes de la vida republicana. Sin embargo, aunque en el periodo de la democracia de pacto de élites, los militares mantuvieron cierta influencia, no provocaron ninguna fisura hasta que el deterioro de los partidos políticos, la crisis económica y, por ende, la crisis del sistema político en general creó las condiciones necesarias para atentar, sin éxito, contra la estabilidad democrática en diferentes oportunidades. No obstante, la deriva ya era algo inevitable y es cuando un frustrado golpista llega al poder con los votos de la voluntad popular con un discurso de revancha, populista y nacionalista pero además despertando al militarismo como herencia de nuestra historiografía.

felixnoticia@gmail.com

@maldonadoq