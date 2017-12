Mis tiempos de Navidad

Gabriel Montenegro - Como en la mayoría de las regiones venezolanas, la Navidad representa la fecha más significativa del año, muy por encima de cualquier hecho o circunstancia, ya que se celebra nada menos que el Nacimiento del Niño Jesús; resumido en la llegada al mundo de la fe, el amor, la candidez, la dulzura, la inocencia, la misericordia, la compasión, la comprensión, el afecto, pero por encima de todo la esperanza.

Qué gratos recuerdos guardo de mi niñez y juventud en Navidad, especialmente en ese contagio que nos embarga de alegría y a la vez de emotividad, una sensación indescriptible que nos arropa a todos por igual y que muchos llaman el “Espíritu de la Navidad”.

A mi mente llegan los gratos e inolvidables momentos cuando junto a papá y mamá preparábamos con alegría y entrega este “gran momento”. El día 24 de diciembre, por muchos años, mi padre se levantaba muy temprano y despertaba a mi hermano José y a mí para que lo acompañáramos al Mercado Municipal, donde ya había hecho contactos para la compra del tradicional pernil y los “aliños” para las hallacas.

El silencio del largo transitar hacia el tradicional centro de ventas, era contrastado abruptamente entre el sonido de nuestras pisadas, generalmente a eso de las 4 ó 5 de la madrugada por las todavía las solitarias calles valeranas, y luego, al llegar al Mercado, la algarabía de la gente comprando todo tipo de productos: ¿ Cuánto cuestan las hojas?...¿ Tiene cilantro nuevo?...¿ A cómo tiene el frasco de aceitunas?....¿ A cómo tiene esas figuritas de los tres reyes magos?...! Déme un frasquito de alcaparras y una cajita de pasas!!!.

Esas expresiones resuenan en mis oídos como si estuviese escuchando repetidamente los bellos momentos que no saben ustedes cuánto añoro volver a vivir .

Luego, al llegar a casa cargados de bolsas y de todo lo comprado, le tocaba el turno a la “reina del hogar”, mi querida madre Isabel, quien orgullosa iba colocando todo en orden y nos tenía guardado el cafecito mañanero y una que otra arepa con cuajada, huevos revueltos o queso blanco rayado: “ No se olviden de bañarse bien en la tarde para ponerse el estreno, ni jueguen tanto con esos triquitraques porque pueden dañar la ropa, nos increpaba repetidamente doña Isabel.

Mi viejo José Ignacio, por su parte, sacaba una botella de whisky que guardaba con celoso aprecio durante todo el año para este día tan especial para él…su siempre perfecta “Nochebuena”; incluso nadie supo e imaginó el lugar donde escondía su tesoro etílico …. !Isabel, tomá vos el vino Sansón que está en la bolsa, que yo me voy a echar el primer palo en honor al Niño Jesús…ahí también traje ponche crema!.

Mis hermanas Teresa y Migdalia se levantan, para comenzar a pintar los papeles de bolsa, buscar los bombillitos y luces y desenvolver las figuras de yeso y plástico para armar el tradicional pesebre de nuestra alegría.

Es allí donde comenzaba la combinación de olores, entre pintura, musgo, tragos de vino, el guiso de las hallacas, la preparación de las hojas, la masa para armar las multisápidas, las correrías de los niños, los regaños de mamá, y el infaltable escuchar de las gaitas tradicionales y los villancicos, ya que el pick up era infaltable junto a los discos de acetato con las melodías de Ricardo Aguirre, El Saladillo, Cardenales del éxito, Armando Molero, Ricardo Cepeda, Chavín, y luego Astolfo Romero, Julio Jaramillo y sus “campanitas”, Néstor Zavarce con “Cinco pá las doce” Betulio Medina, la Universidad de la Gaita, Rincón Morales, Pillopo etc. En síntesis toda una vorágine de una celebración sin igual.

En la noche, los estrenos el olor a buenos perfumes y ropa nueva, el pesebre radiante ya con sus figuras y luces a la espera del Niño Dios . Mi mamá terminando de “cogerle el ruedo” a su vestido y ordenando la “mota” y la pintura de labios, y nosotros locos por salir a mostrar nuestros atuendos a los amigos, y por supuesto a “desbaratar” la orden de mamá al tomar una hilera de traqui traquis y tiros, correr como locos y comenzar nuestra “parranda de la inocencia”.

¡Ya vienen el compadre Aurelio Paredes, “Carne Mechada” y Valderrama!...!Isabel… tráeme los vasos y el hielo que ellos son cerveceros pero hoy toman whisky.. Ohh tiempos bellos y hermosos que jamás volverán, cuánto quisiera regresar y como todos los 24 de diciembre terminar dormido en el regazo de mi madre, cansado de tanto echar vainas!.

Luego en la adultez, el celebrar con los hermanos y amigos, los tragos las canciones, los regalos para los hijos y sobrinos, el compartir en el periódico un día antes de irnos cada uno a nuestros hogares, sin faltar previamente el charrasquear un cuatro para entonar ¡Cantemos, cantemos gloria al Salvador!…el “Burrito Sabanero”, “Niño Lindo” o “Corre caballito vamos a Belén” .

Hoy en día esta celebración es poco menos que imposible, porque los tiempos cambiaron mucho. Ya no podemos comprar el pernil, ni la carne. Las aceitunas desparecieron al igual que las alcaparras. Los bombillos y luces están por las nubes. No hay harina para la masa, ni cochino, ni vino “Sansón”, y menos whisky, ron y la otrora infaltable cervecita en la mano. Los jóvenes de la casa se están yendo y la armonía familiar ha sido sustituida por los enfrentamientos verbales. Se murieron nuestros viejos queridos y también muchos amigos partieron al infinito. Solo nos queda la esperanza de la luz en el Niño Redentor, el Altísimo que esa hermosa noche de Navidad se hizo carne, para llegar no solo a redimirnos sino a ofrecernos su corazón inmenso e inagotable de bondad y comprensión.

En la mágica Noche de Navidad, en nuestros hogares, por muchas penas y conflictos que padezcamos, debemos de mantener la unidad y armonía familiar, orar mucho por tiempos mejores y pedir al Niño Dios nos otorgue salud, dicha, esperanza, que se acaben los odios y haya mucha comprensión hacia los demás…En síntesis, por encima de todas las calamidades, la Navidad representa el rayo de luz esperanzador que nos devuelve la alegría de vivir y seguir soñando, porque es sencillamente Dios que viene a estar con nosotros y a consolar a los afligidos y a darnos la felicidad plena de sentir que en él vivimos porque es nuestro Padre Salvador… !Qué viva la Navidad!!!!