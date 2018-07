Molestias entre los valeranos por cobro ilegal del pasaje

HEBERT CARRIZO - Usuarios del transporte público en el municipio Valera denuncian el cobro ilegal del pasaje urbano, pues en Gaceta Oficial quedó establecida a una tarifa de Bs. 5.000, pero al parecer los transportistas violan la normativa y piden a los pasajeros la cantidad de Bs. 10.000

“En la mañana para poder llegar al trabajo a tiempo me tuve que ir en una buseta que me cobró diez mil cuando lo legal son cinco mil bolívares, pero los buseteros hacen lo que les viene en gana, pues no hay algún tipo de supervisión u organismo que los controle” dijo Karina Matheus, quien se dirigía a sus labores diarias en una panadería ubicada por el centro de la ciudad.

Otros pasajeros se quejan por la escasez de efectivo, ya que en la actualidad los bancos tienen restricciones al momento de entregar el papel moneda y solo se puede retirar un determinado monto al día, que en promedio ronda los Bs. 40.000. “Los transportistas tienen razón de subir el pasaje, pues el mantenimiento de los vehículos es costoso, el problema es que no hay casi billetes en la calle y eso complica a quienes nos trasladamos en autobús a diario” manifestó Alejandro Mejías, quien se encontraba a la espera de un colectivo en la urbanización La Beatriz.

Es de resaltar que el precio del pasaje lo autorizan los encargados de la Cámara Municipal, luego de discutir el tema con los representantes del sector, establecer acuerdos y fijar el monto en Gaceta Oficial.