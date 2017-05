Monseñor Azuaje: Un país no puede cimentarse sobre las bases del odio

GILCELY LINARES / CNP: 15.221 - La situación país preocupa y ocupa al sector católico. Según Monseñor Oswaldo Azuaje, Obispo del estado Trujillo, “Venezuela requiere, para superar las adversidades actuales, de una verdadera paz con justicia, no de violencia, confrontación, represión ni injusticias”.

En contacto con la prensa durante un retiro espiritual realizado en El Alto de Escuque, indicó que para construir la paz, “es indispensable llevarla, tenerla, dentro de cada uno de nosotros, en los corazones; además redimirnos ante Dios, reconociendo los pecados y comprometiéndonos en ser más humanos, practicar buenas acciones, así como respetar a nuestros semejantes”.

Desde la óptica del representante religioso, un país no puede cimentarse sobre las bases del odio, rencor ni resentimiento, porque significaría la destrucción. Vivimos -analizó- unos días, en lo físico y espiritual, sin paz ni tranquilidad, porque los corazones están profundamente dolidos, angustiados, debido al aumento de hechos violentos, escasez e inseguridad.

Posiciones

En nombre del clero trujillano, rechazó la arremetida, por parte de uniformados, contra el pueblo, junto con los saqueos; a la vez emplazó al gobierno a escuchar a los manifestantes, pues de acuerdo al precepto constitucional tienen derecho a expresarse.

“El llamado a la paz que podemos hacer nunca será suficiente; la paz es realmente fundamental para la vida, la existencia y el desarrollo de la sociedad. Lamentamos los escenarios de barbarie, ataques y crímenes de inocentes, de hijos de Dios y hermanos de una misma nación, las armas de lucha deben ser la Constitución y el tricolor nacional, no las balas, piedras, bombas lacrimógenas u otros objetos contundentes”, acotó.

Azuaje consideró que con la propuesta presidencial de activar una Constituyente, hubo un “asalto a la justicia”, ya que contraviene el propio Texto Fundamental. “La pretensión de una Constituyente Comunal es peligrosa, de sumo cuidado. Al Ejecutivo Nacional le sugiero rectificar su accionar, mientras que a la oposición buscar frutos reales en su lucha, es decir, los cambios pacíficos, para recuperar la democracia”, advirtió.

“No quiere que suframos”

El Obispo insistió que el Todopoderoso no quiere tristeza, dolor, violencia menos muertes, producto de la anarquía, en Venezuela. “Dios no quiere que los venezolanos suframos; creo que hace falta imitar a San Juan de la Cruz en referencia a que donde no hay amor, pongamos amor y sacaremos amor”, señaló.