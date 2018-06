Montones de basura abundan en Carvajal

JESÚS SEGOVIA CNP 7.635 - La acumulación de basura y otros desechos sólidos sigue aumentando en las comunidades esparcidas en las cuatro parroquias del municipio San Rafael de Carvajal, estado Trujillo, aseguró el concejal Rafael Graterol.

A seis meses de la toma de posesión del alcalde Alfredo Barrios, la solución a ese problema de ornato urbano y de salubridad pública no aparece por ningún lado -alertó-, y ya no pueden culpar a la gestión del ex corregidor Marcos Montilla.

En el diario transitar por el suelo carvajalense, y mediante las quejas que exponen los vecinos, a Graterol le consta que hay comunidades donde el servicio de recolección de basura no llega desde hace dos meses, y hasta más tiempo.

Exhorta al mandatario municipal para que ponga a trabajar a los titulares de los despachos relacionados con el aseo urbano domiciliario, porque hasta donde sabe, Francisco Serviña es el director de Servicios Públicos; pero anda más pendiente de cobrar los impuestos, que de ejecutar eficientemente su labor, recargándole toda la responsabilidad a Andrés Chacoa, jefe de la División de Aseo Urbano que también debe moverse un poco más y atender a los vecinos que viven en medio de montones de desperdicios.

En marzo de 2018 los siete ediles del territorio carvajalense le aprobaron un crédito adicional al Gobierno Municipal de Carvajal por más de 700 millones de bolívares fuertes para arreglar los camiones recolectores de basura; pero hasta el sol de hoy los usuarios del aseo urbano domiciliario no han visto la mejoría de ese servicio -acusó Rafael Graterol-, de manera que, le pregunta a las autoridades locales qué hicieron con ese dinero, qué uso le dieron.

Motivado a que el aseo urbano no funciona, entonces la gente lanza la basura a los zanjones y peñas, o los ponen en las orillas de carreteras, y eso tampoco ayuda ni contribuye a resolver el problema, sino que lo agrava, advirtió.