“Motta Domínguez y Rangel Silva son personajes ‘cantinfléricos’”

Marianela Mavares | CNP: 6.115 - El titular del Ministerio de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, demostró no estar capacitado para ser ministro y presidente de Corpoelec por la forma como viene gerenciando el Sistema Eléctrico Nacional.

La opinión corresponde al diputado a la Asamblea Nacional por el estado Trujillo y secretario general seccional de Acción Democrática (AD), Carlos Andrés González, quien aseveró que “la presencia de Motta Domínguez y sus declaraciones fueron unas auténticas payasadas, mejor dicho unas cantinfléricas excusas porque no presentaron acertadas soluciones, por el contrario, profundizaron el descontento en la población, frente a los continuos apagones y fallas eléctricas en el estado”.

González calificó de inconcebible que pasados 5 días de apagones y penurias, se aparezca este personaje para explicar que son consecuencias de la madre naturaleza y así pretender librarse de toda la responsabilidad sobre la ineficiente administración del Sistema Eléctrico Nacional, sin duda que no está capacitado para ser Ministro y presidente de Corpoelec.

¿Cómo califica usted la vista y declaraciones de Motta Domínguez?

-La presencia de Motta Domínguez fue una auténtica payasada, no trajo soluciones; por el contrario, profundizó el descontento en la población, frente a los continuos apagones y fallas eléctricas en el estado. Es inconcebible que pasados 5 días de apagones y penurias, se aparezca para explicar que es consecuencia de la madre naturaleza y así pretender librarse de toda la responsabilidad sobre la ineficiente administración del Sistema Eléctrico Nacional, sin duda que no está capacitado para ser ministro y presidente de Corpoelec.

“Cómo es posible que Motta Domínguez diga que las fallas se deben al bajo nivel del agua; aquí el único nivel bajo lo tiene él como funcionario, quien posee un craso nivel de conocimiento del sector eléctrico, porque su único conocimiento es el área militar y es neófito en el resto de las competencias del saber”, adicionó el parlamentario trujillano.

Dificultad

Insistió González que lo más grave es que ahora el “ilustre” ministro no tiene ni idea de cómo solventar el problema y advierte que habrá al menos 15 días más de fallas y apagones no programados, porque es un inconveniente derivado de la naturaleza cuya solución depende de las precipitaciones; respuesta que demuestra la incompetencia de los funcionarios que conforman el régimen hambreador de Maduro para librarse de sus responsabilidades.

Estado Mayor del Desastre

González aprovechó la oportunidad para denunciar la represión excesiva del gobierno regional, de Rangel Silva, contra los ciudadanos que protestan por la suspensión del servicio eléctrico en Trujillo.

“Llama la atención el cinismo del gobernador Rangel Silva, quien declaró que se sumaba a las voces de protestas del pueblo, porque a él también le afecta en lo particular. A este ciudadano no le perturba dicho racionamiento porque tiene una gran planta eléctrica para mantener en funcionamiento sus refrigeradores repletos de alimentos, mientras el pueblo no consigue que comer. Dice que se suma a las voces de protesta y arremete contra los manifestantes a través de las fuerzas policiales, por el hecho de cacerolear desde sus barriadas y a medianoche les lanzan bombas lacrimógenas que ahogan a niños, ancianos y enfermos”.